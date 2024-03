Trabalhada na transparência, Jojo Todynho usa look all black na festa do cantor L7nnon

A noite da última quinta-feira, dia 28 de março, foi de muita comemoração para Jojo Todynho. Depois de começar o dia compartilhando com os seguidores uma nova conquista pessoal, a cantora fechou a noite pré-feriado compartilhando um look poderosíssimo usado por ela na festa de aniversário do cantor L7nnon, que celebrou seus 30 anos.

Ao chegar na festa, Jojo posou com um look all black, todo trabalhado na transparência e com detalhes de animal print que deram um charme a mais para a produção.

O modelo escolhido parece ser um dos queridinhos da cantora, que vem optando por peças únicas monocromáticas e que deixam em evidência sua nova forma física. Para a festa em questão, ela foi além e aderiu a nova moda entre as famosas: looks transparentes. Completando o look, Jojo utilizou joias delicadas, mas de brilho intenso, e um salto alto também com detalhes de transparência.

Celebração e mudança

Nos comentários, os seguidores fizeram questão de exaltar a beleza do look da cantora. “Você está em sua melhor fase: linda, maravilhosa e gostosa também, com todo respeito”, comentou um seguidor ao que outro completo: “Pérola negra, te amo, te amoooo”.

Nos últimos dias, Jojo fez questão de celebrar com seus seguidores as mais recentes conquistas em seu processo de emagrecimento. Após se submeter a uma cirurgia bariátrica em agosto de 2023, a cantora mudou radicalmente seu estilo de vida e passou a compartilhar os detalhes de sua rotina de treinos intensos para alcançar seu objetivo final.

Nesta semana, Jojo compartilhou uma imagem comemorando mais uma meta: ela chegou aos 99 kg. Além de se mostrar orgulhosa pela conquista, a cantora também não deixou passar a oportunidade de alfinetar os que duvidam de seu progresso.

“Vamos comemorar esses 99 kg. Ai, meu Deus. É isso, amor, é só desacreditar de mim que eu fico mega feliz”.