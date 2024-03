Irmã de Lucas Henrique, do BBB 24, desabafa sobre a ex-esposa do brother e revela preocupação

Os familiares de Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, decidiram quebrar o silêncio e se pronunciaram sobre as atitudes de Camila Moura, ex-esposa do participante que anunciou o fim de seu casamento enquanto o marido segue confinado no programa.

Em entrevista a Quem, uma das irmãs de Lucas, Rose, falou abertamente sobre a fama repentina da cunhada e como ela está “colhendo os frutos da fama” ao lucrar com sua história de traição.

A professora Camila Moura viu seu nome ser lançado ao estrelado após anunciar publicamente o fim de seu casamento com Lucas Henrique depois que cenas do brother flertando com outra participante do BBB 24 foram transmitidas. Segundo ela, a atitude de Lucas ao flertar com outra mulher caracterizou uma traição e colocou um ponto final no relacionamento entre os dois.

Desde então, Camila viu um aumento significativo em seus seguidores nas redes sociais e passou a ser procurada por marcas para realizar diversas “publis”, usando sua história de traição e superação para se reerguer.

A família não pensa da mesma forma

Para Rose, irmã de Lucas e cunhada de Camila, a professora está “deslumbrada com a fama e o dinheiro”, e passou a ignorar completamente qualquer tentativa de contato por parte da família do ex-marido.

“A Camila está ferida, na razão dela, mas também está deslumbrada. Desde o dia desses boatos sobre o Lucas e a Pitel, da paquerinha, ela saiu do grupo da nossa família, não atendeu mais telefonemas e nem respondeu mensagens. Não temos mais contato, ela não recebe, não fala, não quer saber de nada”.

Segundo ela, um dos amigos de Lucas precisou até mesmo pagar um advogado para exigir judicialmente que Camila devolva o acesso as redes sociais de Lucas para a família.

Em sua entrevista, Rose ainda afirma que a ex-esposa de Lucas não deveria ter envolvido a família dele nessa briga e que o problema do casal acabou refletindo de forma grave na vida dela e de sua irmã.

“Ficamos caladas e ela só nos atacando. Minha irmã tentou acabar com a própria vida porque ela disse que a família não ajudou e não fez nada. Fomos muito atacadas. Agora ela está tendo acompanhamento médico e estamos evitando que ela veja as redes sociais”.

“A Camila sempre foi muito reservada, mas acho que está sendo bem assessorada, só desejo sucesso a ela e que seja feliz. Também desejo que meu irmão se encontre e que peça desculpas a ela pelo erro que cometeu”, finaliza.