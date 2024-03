Filhos de Shakira buscam ‘faturar’ como sua mãe: o que Milan e Sasha querem por ‘Acróstico’

Uma surpresa completa foi a participação de Milán e Sasha no tema ‘Acrostico’, quando a cantora colombiana decidiu abandonar repentinamente a cidade de Barcelona. Nesta ocasião, a artista de Barranquilla dedicou palavras emocionantes aos seus dois filhos, garantindo que estará sempre presente em suas vidas, independentemente das situações que ocorram na vida.

Shakira revelou o que seus filhos pediram em troca dos direitos autorais de ‘Acróstico’

De acordo com palavras recentes da cantora, sua carreira musical começou quando ela tinha apenas 10 anos, então aos 15 anos conseguiu comprar seu primeiro carro. Da mesma forma, a artista nascida na Colômbia começou a compor músicas aos 8 anos, algo que também está acontecendo com seus filhos, que têm mostrado um talento excepcional para o piano e a bateria.

Em sua mais recente aparição no The Tonight Show with Jimmy Fallon, Shakira falou sobre o lançamento de seu novo trabalho discográfico intitulado ‘Las mujeres ya no lloran’. Nesta conversa, a cantora colombiana lembrou do dia em que os pequenos Milán e Sasha, de 11 e 9 anos respectivamente, pediram especialmente para fazer parte desta nova produção musical.

Milán e Sasha querem os royalties de ‘Acróstico’

“Escrevi uma música para eles chamada ‘Acróstico’ e, sabe, às vezes eles passam pelo estúdio e vieram me visitar quando eu estava gravando essa música. Eles ouviram a música, sabiam que era para eles e começaram a cantar na frente do microfone e soaram tão bem”, comentou Shakira.

De acordo com a artista, eles gravaram a música e depois também lhe pediram para fazer parte do vídeo oficial, mas o mais surpreendente de tudo foi a pergunta que lhe fizeram recentemente: "Eles me disseram: 'Mamãe, queremos estar no álbum... E agora estão perguntando sobre os royalties".

Além disso, Shakira está ensinando-lhes o valor do dinheiro e a importância de trabalhar desde jovens

“Cada um tem seu ‘cofrinho’ e estão economizando porque querem comprar um carro quando forem grandes, porque eu disse a eles: ‘Não vou comprar um carro, um telefone ou qualquer outra coisa para vocês. Se quiserem, terão que merecer’”, concluiu.