BBB 24: Matteus ganha Prova do Anjo e está imune ao Paredão Imagem: Rede Globo

Dando início ao ‘modo turbo’ no BBB 24, Matteus se sagrou vencedor da Prova do Anjo e agora está imune ao Paredão. Conforme explicado pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta sexta-feira (29), o Anjo não tem o poder de imunizar alguém desta vez.

Matteus vence a Prova do Anjo e está imune 😇 #RedeBBB #BBB24 pic.twitter.com/UAYSXQlymj — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2024

A prova era uma espécie de pista de boliche. Os participantes precisavam limpar suas raias com 75 obstáculos e tinham 90 bolinhas para fazer isso. Quem terminasse a prova em menor tempo sagrava-se Anjo.

A final contou com Alane e Matteus, com o gaúcho se deu melhor. O brother escolheu Giovanna e MC Bin Laden para o Castigo do Monstro.

Matteus escolhe Bin Laden e Giovanna para o Castigo do Monstro 😈 #RedeBBB #BBB24 pic.twitter.com/bBYkx7TLJ4 — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2024

Na mira do Líder

Matteus escapou de ir direto para o Paredão, já que estava na mira da Líder Pitel.

Durante a madrugada, a alagoana conversou com seu grupo sobre quem indicaria.

Após colocar Matteus e Beatriz em sua mira, Pitel já tem ciência de qual dos dois quer ver na berlinda.

“Se o Matteus pegar o Anjo, é a Bia”, diz Lucas Henrique. “Mas a minha primeira indicação é o Matteus”, afirma Pitel, em conversa com os colegas do Quarto Gnomo.

Com a imunidade do gaúcho, sobrou apenas a vendedora do Brás.

