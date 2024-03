‘Vou dar um beijo na tua boca’, dispara Isabelle na última festa do BBB 24

Na festa da líder Giovanna, Isabelle ameaça beijar alguém no BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

A segunda festa da líder Giovanna no BBB 24 empolgou o Top 10. Na madrugada desta quinta-feira (28), Isabelle e Alane dançaram muito ao som de Bixinho, música de Duda Beat e chegaram à conclusão de que uma faz bem para outra.

Mas, além da amizade dentro da casa do Big Brother Brasil, Isabelle resolveu revelar um desejo para a amiga. Depois de Alane soltar um “já que estamos aqui, vamos aproveitar o tempo que nos resta”, a manauara disse que iria beijar a sister: “Vou dar um beijo na tua boca”.

BBB 24: Depois de dar tapa na bunda de Matteus, Isabelle diz que vai beijar Alane na boca (Reprodução/Globoplay)

Mas, até o momento, o beijo entre as duas sisters não aconteceu na festa da líder Giovanna e nem fora dela. Depois das falas, elas seguiram dançando e brincando na parte de fora da casa do reality show da Globo.

Recomendados

Isabelle dá tapa na bunda de Matteus

Após a eliminação de Leidy Elin do BBB 24, Matteus comemorou na piscina e dentro do quarto fadas entrou na brincadeira de Alane e Beatriz, que fizeram Isabelle dar um tapa na bunda do brother.

Enquanto elas cantavam Um Tapinha Não Dói, hit de MC Naldinho e MC Beth, Bia puxou Isa até Alegrette, que estava apenas de sunga e com uma toalha nas mãos, e fez a sister dar um tapinha no bumbum dele, que voltou do paredão.

BBB 24:Tapa na bunda faz Matteus e Isabelle viralizarem depois do paredão (Reprodução/Globoplay)

Depois que a Globo postou o vídeo no perfil oficial do BBB no Instagram, a situação viralizou e o público comentou muito nas redes sociais. Para o público, está cada vez mais visível que há uma química romântica entre os dois.

Uma fã disse que ao bater na bunda de Matteus, Isabelle “causou inveja no Brasil inteiro”. Outro disse que “eles se querem, mas não sabem como farão isso”, lembrando que Matteus teve um outro relacionamento no BBB 24 e não quer formar mais nenhum casal dentro da casa.