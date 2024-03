Sacha Baron Cohen responde às acusações de Rebel Wilson

Em meio a uma controvérsia em Hollywood, Sacha Baron Cohen decidiu responder às acusações feitas pela atriz Rebel Wilson.

Wilson afirma que Baron Cohen tentou impedir a publicação de sua autobiografia, ‘Rebel Rising’. Ela também disse: “Não serei intimidada ou silenciada por advogados caros ou gerentes de relações públicas. O ‘idiota’ de quem falo em UM CAPÍTULO do meu livro é Sacha Baron Cohen”.

No entanto, o representante do comediante e ator negou veementemente estas acusações, classificando-as como falsas.

Em resposta a essas acusações, o representante de Sacha Baron Cohen emitiu um comunicado no qual afirmava:

“Embora apreciemos a importância de levantar a voz, essas afirmações claramente falsas contradizem diretamente evidências extensas e detalhadas, incluindo documentos contemporâneos, imagens de filmes e relatos de testemunhas oculares dos presentes antes, durante e depois da produção de ‘The Brothers Grimsby’”.

Acusações de Wilson

Há vários dias, a atriz australiana vem promovendo seu livro autobiográfico, onde não mencionou diretamente o nome de Baron Cohen, mas apontou:

“Quando cheguei pela primeira vez a Hollywood, as pessoas diziam, sim, ‘tenho uma política de não trabalhar com idiotas’. Eu estava tipo, ‘oh, sim. Quero dizer, isso parece sensato ou lógico’. Mas então realmente entendi porque trabalhei com um idiota enorme e sim, agora definitivamente tenho uma política de não trabalhar com idiotas”.

Também afirmou: “Quer saber que as pessoas têm certa sensibilidade e decência. E muitas vezes na comédia não são essas pessoas”.

Apesar destas controvérsias, a autobiografia intitulada ‘Rebel Rising’ está a gerar expectativas e tem lançamento previsto para 2 de abril. O livro continuará o seu caminho até ao público, oferecendo uma visão íntima e pessoal sobre a vida e a carreira de Wilson.