Qual é o valor da fortuna desconhecida de Kate Middleton? Ela tem um salário maior do que William

Há meses, a realeza britânica tem chamado a atenção internacional, com eventos como a morte da rainha Elizabethl II, a coroação do rei Charles III e Camila Parker como rainha consorte, e mais, têm gerado muita discussão.

A fortuna de Kate Middleton supera a do príncipe William?

No entanto, existem dois temas específicos que conseguiram captar a atenção de milhões de pessoas e da imprensa especializada. A situação médica do rei Charles III e da princesa Kate Middleton, que foram diagnosticados com a grave doença de câncer.

Kate Middleton A princesa de Gales segue dando o que falar (WPA Pool/Getty Images)

A princesa de Gales tem se mantido afastada da vida pública há meses devido ao agravamento de sua saúde. Foi na última sexta-feira, 22 de março, quando a própria Kate Middleton revelou seu diagnóstico para o mundo inteiro através de um vídeo publicado nas redes sociais: "Em janeiro, fiz uma cirurgia abdominal importante em Londres e naquele momento pensou-se que minha condição não era cancerosa", disse.

A situação de Kate Middleton gerou muitas perguntas para milhões de internautas. Desde que tipo de câncer ela tem, ou o que aconteceria se ela morresse e até quanto dinheiro a esposa do príncipe William tem.

Kate Middleton tem uma fortuna estimada em 245 milhões de dólares

Em relação ao último, Kate Middleton e o príncipe de Gales recebem a maior parte de sua renda do Ducado da Cornualha, uma propriedade privada estabelecida em 1337 para apoiar financeiramente o herdeiro do trono britânico.

De acordo com um relatório da Forbes, a receita chega a 28 milhões de libras, o que se traduz em mais de 35 milhões de dólares.

O Príncipe William e Kate Middleton Getty Images (Getty Images)

Além disso, Kate está destinada a receber 10 milhões de dólares apenas em joias, como parte da herança da rainha Elizabeth II. Da mesma forma, de acordo com informações do portal Celebrity Net Worth, a princesa teria cerca de 10 milhões de dólares em sua conta bancária pessoal.

A princesa de Gales também tem investimentos em ações imobiliárias, lucrativos acordos em cosméticos e recebe renda de seus vários restaurantes ‘Kate’ em Londres, um perfume próprio chamado ‘De Kate com Amor’. No total, sua fortuna chega a uma estimativa de 245 milhões de dólares.