Piada na festa do BBB 24! Web não perdoa ao ver Buda dançando

Look e dança fazem Buda virar piada durante a segunda festa de Giovanna no BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

O público não perdoou Lucas Henrique na última festa do BBB 24. Longe dos comentários sobre o jogo ou envolvendo a separação, Buda virou piada ao dançar o hit Créu ao lado de outros participantes do Top 10.

A performance chegou a ser postada e replicada diversas vezes nas redes sociais, gerando muitos comentários e até elogios para Giovanna, que recebeu sua segunda festa como líder do Big Brother Brasil.

Na web, um fã disse que o famoso “calabreso” estava hilário dançando funk: “Eu não tô dando conta disso”, relatou a pessoa.

Um outro disse que as câmeras do BBB 24 no Globoplay estavam “toda hora focando no Buda” e disse que ver o brother dançar estava “bom demais”.

Há também quem aproveitou a desenvoltura de Lucas Henrique na festa da líder Giovanna para elogiar a performance e o jogo: “Rapaz, podem falar o que for, mas se tem um participante que vive esse BBB é o Buda . O cara intenso! Vai Budinha…é sobre isso, a vida é uma só, viva lá vida”.

Mais piadas sobre Buda

As danças de Buda no BBB 24 não deixaram de chamar a atenção das redes sociais por um minuto. Durante a madrugada desta quinta-feira (28), o público não deixou de fazer piada com a situação e disse que estava “na hora do Buda parar”.

Outros perfis também disseram que deram muita risada ao ver Buda dançando o hit Créu no BBB 24 e destacaram que o brother “na velocidade cinco parece que está na velocidade zero”.

Por fim, há quem tenha reparado muito no look de Lucas na festa de Giovanna, que teve como tema a academia. Um rapaz disse que Buda estava “parecendo a Pepa Pig do Big Brother Brasil”.

Vale lembrar que uma nova prova do líder acontece nesta quinta-feira (28). Ao vivo, Tadeu vai colocar os participantes no provódromo para descobrir quem vai comandar mais uma semana no reality show da Globo.