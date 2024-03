Olha ela! Jojo Todynho posa de lingerie em comemoração aos 99kg

A cantora Jojo Todynho decidiu aproveitar as primeiras horas desta quinta-feira, dia 28 de março, para compartilhar com os seguidores alguns registros de seu processo de emagrecimento. Alegre, ela celebrou mais uma meta alcançada ao compartilhar um vídeo nos stories de seu Instagram.

Após passar por uma cirurgia bariátrica em agosto de 2023, Jojo vem compartilhando com os seguidores as etapas do processo de emagrecimento e a cada meta alcançada, ela também faz questão de comemorar a conquista.

Na manhã dessa quinta-feira, ela celebrou mais um passo rumo aos 90kg desejados. Posando de lingerie preta em frente ao espelho a cantora compartilhou um stories revelando que conseguiu alcançar os 99kg. No total, Jojo já eliminou 46kg após a realização do procedimento cirúrgico.

Recomendados

“Bom dia. E vamos comemorar esses 99kg! Ai meu Deus! É isso amor, é só desacreditar de mim que eu fico super, hiper, mega feliz”, revela. Em seguida, Jojo ainda provocou aos que desacreditaram de suas mudanças e de seu foco, e os desafiou a “printar e compartilhar” os resultados.

Rotina intensa de treinos

No entanto, engana-se quem pensa que a cantora apenas busca pela diminuição de medidas. Sempre que pode Jojo faz questão de ressaltar que além da mudança visual ela também está empenhada em modificar sua rotina e aderir a uma vida com hábitos mais saudáveis.

Em diversas ocasiões a cantora fez questão de compartilhar sua rotina de treinos puxada acompanhada por mensagens motivacionais para lembrar aos seguidores, e a si mesma, o propósito de cada atividade realizada.

Recentemente, nesta semana, Jojo também compartilhou uma série de imagens na academia acompanhadas por uma mensagem de motivação. “Há dias em que me faltam forças... Mas sigo firme, porque tenho conseguido enxergar o melhor que o futuro reserva a mim”.

Na publicação, ela recebeu o apoio de vários seguidores: “Você inspira, e o seu exemplo motiva, você tá maravilhosa!”.

Ela até mesmo recebeu elogios do próprio personal trainer que a acompanha: “Minha aluna braba!”.