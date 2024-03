O novo álbum de Shakira quebrou recordes e se tornou o mais reproduzido até agora em 2024

Shakira começa a colher os sucessos de seu novo álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, que já tem mais de 10 bilhões de streams, tornando-se o álbum com mais reproduções de 2024.

Na última terça-feira, 26 de março de 2024, Shakira lançou o videoclipe dirigido por Mike Ho para sua nova e contagiante música "Entre Paréntesis" com o Grupo Frontera.

“Liderando as paradas de sucesso ao redor do mundo, Las Mujeres Ya No Lloran marca o primeiro álbum de Shakira em sete anos e é um testemunho de sua resiliência e força, bem como do poder da música para transformar até mesmo as experiências mais difíceis em momentos preciosos”, afirma um comunicado compartilhado pela artista.

O álbum foi descrito pela NME como “o álbum mais aventureiro... um retorno empoderador. Continua a empurrar os limites para a música pop latina e torna o gênero um evento global”.

Shakira apresentou-se em Nova York

A cantora colombiana usou as histórias de sua conta oficial do Instagram para convidar seus seguidores de Nova Iorque, pedindo que se reunissem na famosa Times Square, onde ofereceu um concerto totalmente gratuito.

A TSX Entertainment representa um avanço significativo no entretenimento ao vivo, oferecendo uma plataforma incomparável para os artistas mostrarem seu talento em um dos lugares mais icônicos do mundo.

“Localizado atrás de um impressionante painel de 5500 metros quadrados, o palco é revelado quando duas enormes portas de LED se abrem contra o vibrante pano de fundo da Times Square, criando uma experiência extraordinária que ressoará com o público por anos”, registra o documento.

“Olá, Nova York! Uau, isso é incrível, absolutamente louco. Que incrível estar aqui na Times Square. É incrível vê-los novamente, cantar para vocês, revê-los, nada se compara a isso. Muito obrigada por todo o amor que me deram esta semana durante o lançamento do meu álbum: Las Mujeres Ya No Lloran”, disse ela.