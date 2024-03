Isabelle e Matteus vão ficar no BBB 24? A resposta veio durante a festa

Bia e Alane plantaram uma enorme dúvida na cabeça de Isabelle e, durante a festa da líder Giovanna, o trio conversou sobre uma questão que não quer calar: Isa e Matteus vão ficar no BBB 24?

Como sempre, Isabelle e Matteus dançaram e conversaram muito durante a festa do Big Brother Brasil, mostrando que há uma química entre eles, pelo menos de amizade. Porém, a sister não conseguiu escapar das amigas, que colocaram o relacionamento dos dois em xeque.

Em uma conversa verdadeira com Alane e Beatriz, a aliada de Davi no BBB 24 não escondeu tudo que sente por Matteus, que dentro e fora da casa é visto como um bom pretendente para o coração da manauara.

Durante a conversa, Alane e Beatriz reafirmaram que há uma química real entre Isa e Matteus e a dupla do quarto fadas ressaltou que “existem coisas que não precisam ser faladas”, deixando claro que o romance pode acontecer entre eles.

Em seguida, Alane colocou Isa contra a parede e questionou quais são os verdadeiros sentimentos dela por Alegrette, que escapou do último paredão do BBB 24 e comemorou pulando sem roupa na piscina da casa.

“Não sei, gente. Depois disso tudo que vocês estão falando, minha cabeça ficou...eu gosto dele. Gosto de dançar com ele, de brincar com ele, respeito muito ele”, explicou a manauara tentando não deixar nada explícito sobre um possível relacionamento entre eles dentro e fora da casa do Big Brother Brasil.

BBB 24: Depois de dar tapa na bunda de Matteus, Isabelle diz que vai beijar Alane na boca (Reprodução/Globoplay)

Por fim, Alane diz que Isabelle sorri sempre que fala de Matteus e disse que o brother pode estar receoso com um novo romance no reality show depois do fim do flerte com Deniziane.

Isabelle dá tapa na bunda de Matteus

Após a eliminação de Leidy Elin do BBB 24, Matteus comemorou na piscina e dentro do quarto fadas entrou na brincadeira de Alane e Beatriz, que fizeram Isabelle dar um tapa na bunda do brother.

Enquanto elas cantavam Um Tapinha Não Dói, hit de MC Naldinho e MC Beth, Bia puxou Isa até Alegrette, que estava apenas de sunga e com uma toalha nas mãos, e fez a sister dar um tapinha no bumbum dele, que voltou do paredão.

BBB 24:Tapa na bunda faz Matteus e Isabelle viralizarem depois do paredão (Reprodução/Globoplay)

Depois que a Globo postou o vídeo no perfil oficial do BBB no Instagram, a situação viralizou e o público comentou muito nas redes sociais. Para o público, está cada vez mais visível que há uma química romântica entre os dois.

Uma fã disse que ao bater na bunda de Matteus, Isabelle “causou inveja no Brasil inteiro”. Outro disse que “eles se querem, mas não sabem como farão isso”, lembrando que Matteus teve um outro relacionamento no BBB 24 e não quer formar mais nenhum casal dentro da casa.