Gil do Vigor pisa de novo no BBB 24 e público detona Globo: ‘Nunca entendi’ (Reprodução/Globo)

Gil do Vigor voltou ao BBB de mala e cuia, como diz o ditado popular. A visita do ex-brother, nesta quarta-feira (27), foi um verdadeiro rebuliço na casa e nas redes sociais, onde o público detonou Boninho e Tadeu.

Enquanto Gil vigorava em todos os cômodos do BBB 24 e conversava com o Top 10 da atual edição do reality show, o fogo no parquinho aconteceu na web, onde os fãs criticaram a final do BBB 21: “Esse homem não ter ido para a final foi um absurdo!”, disse um internauta.

Um outro destacou que Gil do Vigor foi “o maior injustiçado do BBB”, lembrando que o economista viveu o reality show de verdade e não foi apenas pelo prêmio final.

Um terceiro fã do Big Brother Brasil disse que nunca entendeu as razões para Gil do Vigor ter sido eliminado antes da grande final do BBB 21, que teve Juliette Freire como campeã.

Mas, além das reclamações, a visita de Gil do Vigor ao BBB 24 fez o público levar diversas ideias para Boninho. Uma pessoa, por exemplo, disse que o diretor poderia criar uma nova versão para o reality show da TV Globo: “Já pensou um BBB dos melhores participantes que já passou pelo Big Brother Brasil?”, questionou ele.

A visita de Gil no BBB 24

O ex-BBB foi até a casa mais vigiada do Brasil depois do acidente que aconteceu com Sabrina Sato, que foi derrubada pela empolgação de Beatriz.

Ao lado do humorista Marcos Vedras, o ex-brother conheceu a nova decoração e deixou um quadro para o Top 10 do BBB 24. Além de recordar tudo que viveu durante a sua edição do programa.

Vale destacar que uma nova prova do líder acontece nesta quinta-feira (28). Ao vivo, Tadeu vai colocar os participantes no provódromo para descobrir quem vai comandar mais uma semana no reality show da Globo.