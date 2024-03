Filhos de Shakira pedem royalties após colaborarem em uma música

Shakira mantém o foco na promoção de seu último lançamento musical, o álbum intitulado ‘Las mujeres no lloran’, que continua ganhando popularidade em várias plataformas digitais, por isso, recentemente, a cantora colombiana falou sobre o processo que teve ao longo do mesmo e o apoio de seus filhos.

A intérprete de ‘Antología’ manteve-se afastada dos estúdios de gravação e dos palcos por vários anos, com o objetivo de focar em detalhes de sua vida pessoal, no entanto, tudo indica que este 2024 ela dedicará toda a sua atenção em continuar fortalecendo sua carreira.

Shakira estreia novo álbum Captura de tela

Como parte da promoção de seu novo álbum, a artista colombiana compareceu como convidada ao programa de Jimmy Fallon, onde revelou a participação de seus filhos no álbum colaborando na música ‘Acróstico’.

Recomendados

"Estão também no disco. Escrevi uma música para eles chamada Acróstico e, você sabe, às vezes passam o tempo no estúdio. Então eles vieram me visitar quando eu estava em uma das sessões, começaram a cantar no microfone e soavam tão incríveis. Disseram: Mamãe, queremos estar no álbum. Então gravaram", comentou diante do apresentador.

Por outro lado, em relação à participação que tiveram no vídeo e na gravação de uma parte da música, Shakira admitiu que os menores pediram para receber royalties.

“Então eles queriam aparecer no vídeo e agora estão pedindo direitos autorais. Sério!”, disse.

Shakira com seus filhos Sasha e Milan Getty Images: Gladys Vega (Getty Images: Gladys Vega)

No meio de risadas, Shakira comentou sobre a importância de educar seus filhos sobre o valor do trabalho, por isso ela garantiu que pede a eles que se esforcem para conseguir o que querem, referindo-se a coisas materiais, é por isso que tanto Sasha quanto Milan pediram presentes.

“Estão economizando. Eles têm um cofrinho; cada um quer comprar um carro quando for mais velho, e eu disse: Não vou comprar um carro para vocês, se quiserem conseguir um carro ou um telefone ou o que for, terão que conseguir por si mesmos. Eles têm que merecer. Então eles dizem: Mamãe, por favor. Então, quando chegarão os royalties? Porque temos que economizar para o carro”, explicou.