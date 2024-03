Fernanda abandona festa da líder e vai reclamar do BBB 24 no quarto gnomos (Reprodução/Globo)

Depois de dançar muito ao lado de suas aliadas, Fernanda abandonou a festa da líder Giovanna e foi reclamar do BBB 24 no quarto gnomos. Durante a madrugada desta quinta-feira (28), a sister disse que ouviu algo que não gostou enquanto estava no confessionário da casa.

No quarto gnomos, Fernanda desabafou com Pitel sobre o seu atendimento com a famosa psicóloga do Big Brother Brasil, que acontece uma vez por semana. Ao ouvir os lamentos da amiga, Pitel fez um questionamento importante, deixando ela ainda mais intrigada.

“Catei um sinal que eu não gostei”, disse Fernanda sobre a conversa com a psicóloga do BBB. Neste momento, Pitel pergunta o motivo para ela não voltar a conversar com a assistente social do reality na mesma hora e a sister diz que teve vergonha: “Eu fiquei sem graça.Foi uma coisa que a gente já tinha falado que aí me deu uma ideia diferente”.

Entregando ainda mais os bastidores do BBB 24, Fernanda disse que queria reclamar com a profissional, mas lembrou que pode levar uma chamada de Boninho: “Eu não posso falar, senão vou tomar atenção. Compromete muito, mas eu não gostei e fiquei com vontade de voltar”, confessou a morena.

Então, sem detalhes, Fernanda disse que não gostou do feedback que recebeu no confessionário do BBB: “Depois que eu pensei ‘opa, não gostei disso, não. Tudo é sempre maravilhoso, mas teve um detalhe que passou despercebido e depois eu me liguei”.

Web reage aos “delírios de Fernanda”

Para Pitel, a confeiteira do reality show da Globo disse que pegou “alguns sinais de conspiração”. Já nas redes sociais, a sister ganhou muitos comentários dos fãs do BBB: “Eu acho que a Fernanda já percebeu sobre o Buda, mas ela não quer falar ali e quer voltar na psicóloga pra desabafar”.

Usando a hashtag BBB, no X/Twitter, um fã do programa disse que Fernanda está no limite de “entregar o esquema/roteiro que rola na sala da psicóloga”.