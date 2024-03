Esta é a minissérie sobrenatural de 8 episódios na Netflix que todos estão falando agora

As séries com temas sobrenaturais têm um encanto único porque são capazes de nos transportar para um mundo de possibilidades infinitas, onde a realidade se mistura com a fantasia. São histórias que nos permitem escapar da monotonia da vida cotidiana e nos mergulhar em um universo cheio de mistério, magia e suspense, ao mesmo tempo em que nos desafiam a questionar nossas crenças sobre o que é possível, alimentando nossa imaginação e avivando nossa curiosidade pelo paranormal e pelo inexplicável.

Seja enfrentando criaturas míticas, investigando fenômenos paranormais ou descobrindo poderes sobrenaturais dentro do ser humano, as séries com temáticas sobrenaturais nos convidam a acreditar no impossível e a explorar os limites de nossa imaginação.

É assim que a Netflix tem em seu catálogo uma das minisséries sobrenaturais mais aclamadas que com certeza vai te manter vidrado. Trata-se de Tidelands, a primeira minissérie original da Netflix filmada na Austrália e reúne seres meio humanos, meio sereias que vivem na cidade costeira de Orphelin Bay, em Queensland.

Sobre o que se trata Tidelands?

Uma minissérie que vai te abalar com sua temática sobrenatural Netflix (Netflix)

A história segue o retorno à baía de Calliope (Cal), depois de passar um tempo na prisão por suposto incêndio criminoso. Embora a série se concentre na luta de Cal para se encontrar, também levanta questões sobre a identidade própria, a família e os fundamentos da lealdade. Os Tidelanders, a comunidade de híbridos humano-sereia que vivem em L’Attente, oferecem uma análise da condição humana. Como filhos de sereias, seus complexos de superioridade são prejudicados por sua natureza humana.

Um dos pontos fortes desta minissérie são os seus personagens bem desenvolvidos e complexos. Desde a enigmática Cal McTeer até o misterioso líder da comunidade, Adrielle Cuthbert, cada personagem tem seus próprios segredos e motivações que os tornam intrigantes e memoráveis. O elenco talentoso, liderado por Charlotte Best e Elsa Pataky, oferece interpretações convincentes que dão vida a esses personagens de forma magistral.

Além de sua trama intrigante e personagens cativantes, Tidelands também se destaca por seus impressionantes cenários e cinematografia. E não é para menos, já que tem como pano de fundo as majestosas praias e falésias de Queensland, que te transportarão a um mundo de beleza selvagem e mistério marinho.

A minissérie é composta por apenas 8 episódios, o que a torna uma opção ideal para aqueles que não têm muito tempo (e paciência) para temporadas longas.

Quem é quem em Tidelands?