De Wembley ao Bernabéu: Endrick encanta com o Brasil antes de se juntar ao Real Madrid

Endrick tinha a bola em suas mãos e parecia estar prestes a executar o pênalti que daria ao Brasil o empate em seu amistoso contra a Espanha.

Era a oportunidade para o seu segundo gol no jogo no estádio Santiago Bernabéu.

Depois de conversar com Lucas Paquetá, o atacante de 17 anos passou a bola para seu companheiro, que acabou convertendo o pênalti que decretou o empate em 3 a 3 na terça-feira.

A torcida no Bernabéu não reagiu bem quando Endrick optou por não cobrar o pênalti. Torcedores da Espanha e do Brasil se uniram e vaiaram. Eles queriam ver o adolescente se destacar em um momento importante.

Quem é Endrick, a nova joia do futebol brasileiro?

Endrick não demorou muito para encantar os torcedores, a nova promessa do Brasil começou com tudo com a Seleção Brasileira e também anima o Real Madrid, clube com o qual se juntará a partir da próxima temporada.

O atacante marcou dois gols nos dois amistosos que sua seleção disputou em catedrais do futebol mundial. O primeiro foi na vitória por 1-0 contra a Inglaterra em Wembley, um gol que o tornou o homem mais jovem a marcar um gol por uma seleção no mítico estádio de Londres. O segundo foi no empate por 3-3 contra a Espanha na casa do Madrid.

"Estou muito tranquilo", disse Endrick aos meios de comunicação brasileiros após o empate contra a Espanha. "Só tinha conseguido tirar fotos no Bernabéu quando estive visitando anteriormente e hoje tive a oportunidade de jogar. Estou imensamente feliz".

Quando Endrick se juntará ao Real Madrid?

Foi apenas o quarto jogo de Endrick com a Seleção. O jogador do Palmeiras de São Paulo foi vendido ao Madrid por mais de 40 milhões de euros (43,3 milhões de dólares) e se juntará ao clube merengue no final da temporada, após completar 18 anos.

"Se no sábado Wembley não o impressionou, o confronto em que será seu estádio também não," observou o jornal esportivo Marca de Madrid. "Ele demonstrou que não treme e que talvez estejamos diante de um jogador diferencial, daqueles que podem marcar uma época."

Endrick entrou após o intervalo e definiu de primeira dentro da área aos 50 minutos para empatar em 2-2, depois que a Espanha havia aberto 2-0 no chamado jogo "Sob uma pele", agendado em prol da luta contra o racismo após uma série de episódios em que Vinícius Júnior, artilheiro do Real Madrid, foi vítima.

"Vino falou comigo sobre trazer o Brasil de volta ao topo, de onde nunca deveria ter saído", disse Endrick. "E para isso, precisamos começar a ganhar jogos e campeonatos. Não poderemos vencer sempre, mas não será por falta de determinação."

Depois do jogo, Endrick se abraçou com sua namorada e familiares. Ele também foi visto com Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, além de Vinícius e Rodrygo, o outro jogador merengue que marcou na terça-feira.

“Aqui estamos todos esperando por você”, disse Pérez a Endrick.