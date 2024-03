A razão pela qual o Rei Felipe VI proibiu Letizia de se comunicar com Kate Middleton

Embora a relação da Rainha Letizia com Kate Middleton não seja muito próxima, a verdade é que a monarca da Espanha teve a intenção de se aproximar dela para expressar seu pesar diante da situação dramática que a princesa de Gales está enfrentando ao ser diagnosticada com câncer.

Por muitos anos tem havido rumores sobre uma suposta má relação entre as duas mulheres que são das mais influentes das diferentes casas reais, a ponto de em mais de uma ocasião terem sido comparadas e, em muitos casos, a ex-jornalista ficou abaixo da britânica.

No entanto, Letizia, no meio da situação da esposa do príncipe William, pediu para se comunicar diretamente com ela, mas foi o próprio Rei Felipe VI quem proibiu por uma razão poderosa.

A rainha Letizia e a razão pela qual não pôde falar com Kate Middleton

A Rainha Letizia e Kate Middleton têm estado na boca de todos nas últimas semanas, embora por razões muito diferentes. Por um lado, a espanhola enfrentou acusações de ter sido infiel ao marido e, por outro, Kate desapareceu devido a problemas de saúde.

O que é certo é que Letizia Ortiz tentou entrar em contato com ela apesar das intenções dos príncipes de Gales de manter em privado a situação que estão enfrentando, e foi exatamente por esse motivo que o Rei Felipe VI interveio e pediu à sua esposa para não se comunicar com a britânica.

O Rei da Espanha não permitiu que Ortiz ignorasse o pedido real, indicando-lhe que não é o momento de se comunicar e que deve cumprir as condições estabelecidas para o restante das instituições, conforme o protocolo.

Não é a primeira vez que a realeza tenta burlar as regras da coroa, pois em várias ocasiões ela conseguiu e recebeu críticas dos seguidores da casa real da Espanha.

Há quem afirme que o monarca também pretende que a rainha mantenha um perfil discreto após as fortes acusações feitas por Jaime del Burgo, seu ex-cunhado e suposto amante. A imagem da rainha foi tão afetada que alguns pediram ao filho da Rainha Sofia que assine o divórcio e mantenha seu reinado sozinho.