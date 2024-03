A foto inédita de Kate Middleton que surpreende as redes sociais: mostra seu lado mais pessoal

O anúncio de Kate Middleton na última sexta-feira causou um impacto mundial, quando através de um vídeo compartilhado nas redes sociais do Palácio de Kensington, revelou que estava com câncer e já estava em tratamento de quimioterapia preventiva.

Após comunicar a notícia, a princesa de Gales recebeu nas redes sociais milhares de mensagens de apoio de todos os cantos do mundo.

E uma dessas mensagens surpreendeu várias pessoas, pois se trata de um artista que compartilhou uma foto inédita da esposa de William.

A foto desconhecida de Kate Middleton

Martin Kemp, que fez parte do Spandau Ballet, uma popular banda britânica dos anos 80, compartilhou uma postagem no Instagram com uma foto mostrando toda sua família junto à princesa.

"Os Kemp enviam muito amor para a princesa de Gales e toda a sua família", afirmou o artista.

Na imagem, todos aparecem sorrindo na casa da família Kemp, onde Kate está vestida de forma informal. Eles beberam suco de maçã natural e deram uma caixa para a princesa levar para sua família, o que foi um sucesso.

Roman, o filho de Martin, revelou que da última vez que viu a princesa, ela confidenciou o seguinte: "Por favor, agradeça a sua mãe e precisamos de mais suco de maçã porque o George está obcecado com ele. Ele não para de dizer: 'Mamãe, eu quero suco de maçã'".

Então, eles frequentemente enviam suco de maçã natural para os príncipes, enquanto eles retribuem com potes de mel caseiro.

Onde nasceu o relacionamento dos Kemp com Kate?

A visita à casa dos Kemp foi devido ao relacionamento que eles têm com Roman. Naquele momento, ambos estavam preparando um vídeo de três minutos de duração para a campanha Shaping Us, que foca na saúde mental das crianças durante a infância, de acordo com o que foi relatado pela revista Hola.

Nesse sentido, durante uma visita à Dinamarca, a princesa viu um modelo semelhante, após o que sugeriu pessoalmente que fosse implementada uma ferramenta de observação de bebês para que os profissionais de saúde pudessem supervisionar o desenvolvimento social e emocional dos pequenos.

Por esse motivo, a iniciativa é de grande importância para Kate, que apesar de seu estado de saúde, continuou envolvida nesse trabalho de seu escritório, pois considera um de seus projetos mais importantes.

Isso também foi de grande ajuda para Kemp, pois a iniciativa o ajudou a falar abertamente sobre seus problemas de saúde mental após a morte de seu grande amigo Joe Lyons, o produtor da estação de rádio Capital FM.