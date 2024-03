“Terão veneno de víbora”, as reações cruéis à linha de cosméticos que Meghan Markle lançará

Há alguns dias, Meghan Markle surpreendeu o mundo ao abrir uma conta no Instagram para apresentar ao mundo sua nova marca American Riviera Orchard.

Nesta nova marca de estilo de vida, os meios de comunicação afirmavam que a ex-atriz planeja vender produtos de cozinha, desde louças, copos, e produtos como compotas e geleias.

No entanto, algo mais foi adicionado a isso e é que afirmam que a esposa do príncipe Harry planeja lançar sua própria linha de cosméticos.

Segundo o Daily Mail, Meghan planeja vender desde envelopes de fragrâncias, fórmulas para cuidados com a pele, gel de banho, sais, produtos para cabelo, loções, cosméticos, produtos de beleza, óleos perfumados e óleos corporais, ampliando assim a variedade de sua marca.

Isso desencadeou polêmica nas redes, pois elas estão cheias de críticas, pois afirmam que Meghan está aproveitando o escândalo de Kate Middleton para se destacar.

As reações à linha de cosméticos que Meghan Markle lançará

Nas redes sociais, Meghan Markle não foi perdoada por lançar sua marca e linha de beleza no meio da doença de Kate Middleton, e as pessoas reagiram da pior forma.

"Esses cosméticos terão veneno de cobra", "Essa pobre, depois que sua vida deixou de ser novidade, não sabe mais o que fazer para chamar a atenção", "E será chamado de privacidade. A marca haha", "A mulher nem se maquia 😂", "Ela é oportunista, por isso as coisas vão dar errado para ela", "O bom é que ela procurava privacidade 😟", e "Essa mulher é má pessoa e é por isso que tudo dá errado para ela", foram algumas das reações nas redes.

Quando Meghan abriu sua conta no Instagram, ela compartilhou um vídeo gravado em sua casa em Montecito, Califórnia, onde estava cuidando da decoração da casa e cozinhando alguns de seus pratos favoritos, revelando um pouco de sua vida e intimidade, algo que supostamente não faria e por isso deixou a realeza para ter uma vida mais privada.

No entanto, aos poucos Meghan e Harry têm revelado partes de suas vidas e têm sido criticados por isso, inclusive dizem que querem voltar à realeza no meio da doença de Kate e do rei Charles, e até usam o título de Duques de Sussex que abandonaram.

Vamos lembrar que antes de seu relacionamento com Harry, Meghan tinha um site de estilo de vida chamado The Tig, mas depois o fechou devido ao protocolo real, então agora retomou esse projeto, embora muitos prevejam que será um fracasso.