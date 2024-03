Taylor Swift e Travis Kelce são flagrados em suas românticas férias

Desde que Taylor Swift e Travis Kelce tornaram público seu romance, eles foram vistos juntos em várias ocasiões, como durante suas férias em Harbour Island, nas Bahamas. No entanto, o casal tenta manter certos detalhes de sua relação em privado para não gerar polêmicas que possam afetar suas carreiras.

O casal famoso se destacou por permanecer unido apesar de suas agendas lotadas, especialmente com as datas agendadas da turnê 'The Eras Tour' da artista americana, que está em pausa devido às férias planejadas com o jogador.

Taylor Swift e Travis Kelce Istockphoto

Taylor Swift e Travis Kelce são vistos em suas românticas férias

Foi através das redes sociais que se difundiram imagens da cantora e do jogador desfrutando de suas férias na praia, onde foram captados em momentos românticos enquanto passeavam pelo local.

Taylor Swift foi fotografada com um biquíni amarelo e Travis Kelce com um calção azul durante a estadia na praia, no entanto, de acordo com fontes locais, o casal chegou às Bahamas há dias, onde se hospedaram na propriedade Rosalita House que custa 15 mil dólares por noite.

Depois de alguns meses bem agitados, o casal finalmente pode desfrutar de várias semanas juntos sem ter nenhum outro compromisso de trabalho, além de aproveitar o momento para celebrar os sucessos que alcançaram separadamente em suas carreiras.

Tudo indica que Taylor Swift e Travis Kelce planejam continuar aproveitando seu tempo livre para fazer planos como casal, considerando que em algumas semanas a artista terá que voltar aos palcos e no final do verão o jogador voltará a treinar; mas antes ele poderá acompanhá-la em algumas datas da turnê ‘The Eras Tour’.