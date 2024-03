Shakira ofereceria concerto gratuito na Cidade do México

Foi em 22 de março passado, quando a cantora e compositora de 47 anos de idade Shakira Isabel Mebarak Ripoll, mais conhecida como Shakira, lançou seu mais recente material discográfico intitulado ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Do referido álbum destacam-se as faixas ‘BZRP Music Sessions #53′ com Bizarrap, ‘Copa Vacía’ com Manuel Turizo, ‘Monotonía’ com Ozuna, ‘Puntería’ com Cardi B, ‘Entre Paréntesis’ com Grupo Frontera e ‘TQG’ em colaboração com Karol G.

Shakira vai embarcar em uma nova turnê mundial

Após o lançamento deste novo material fonográfico, começaram a circular especulações de que Shakira embarcará em sua próxima turnê mundial, visitando dezenas de países e cidades ao redor do mundo, incluindo o México.

Recomendados

Shakira ofereceria um show gratuito Foto: Cortesia

Shakira dá concerto gratuito em Times Square

Os dias passaram e foi na última terça-feira, 27 de março, quando Shakira ofereceu um concerto completamente gratuito na Times Square em New York City, Estados Unidos. No entanto, o que chamou a atenção de milhares de internautas foi que a cantora colombiana revelou que irá oferecer uma série de apresentações gratuitas em várias cidades do mundo.

Shakira ofereceria um concerto gratuito na Cidade do México

No vídeo publicado pela conta Viva Latino, onde foi adicionada na descrição, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ chegando em uma cidade perto de você. Fiquem atentos ao que vem de Shakira, podem ser vistos várias gemas ou cristais caindo em Bellas Artes e na Torre Latinoamericana na Cidade do México, assim como no Rio de Janeiro, Brasil e em outras em Bogotá, Colômbia.

Onde será o concerto gratuito da Shakira na Cidade do México?

Assim, os internautas apontaram que a cantora de 47 anos de idade de colombiana poderia oferecer um concerto totalmente gratuito na Cidade do México, que ocorreria nas próximas semanas e embora ainda não tenha sido fornecida mais informações a esse respeito, acredita-se que Shakira cantará no Zócalo da Cidade do México.