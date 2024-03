O novo negócio secreto de Harry e Meghan Markle que é um ‘bomba’ para a família real

Enquanto em Londres todos os olhos estão voltados para Kate Middleton e o rei Charles III devido ao tratamento contra o câncer, na Califórnia, a atenção mediática continua focada no príncipe Harry e Meghan Markle. Apesar da família real britânica estar passando por um dos seus piores momentos, os duques de Sussex são quem ocupam as manchetes de notícias.

Meghan Markle entra no mundo dos negócios com sua nova marca

Em terras americanas, cada passo de Harry e Meghan Markle é analisado porque se torna declarações de intenções que não passam despercebidas para o público. O último é sobre o negócio secreto que está em andamento e que a imprensa inglesa apontou como uma ‘bomba-relógio’.

Príncipe Harry e Meghan Markle

Meghan Markle acabou de lançar um negócio com total apoio do príncipe Harry. Trata-se de American Riviera Orchad, uma marca de luxo que venderá diferentes produtos. A duquesa de Sussex já possui um perfil oficial no Instagram, bem como seu próprio site. Até o momento, não há informações sobre o que será encontrado lá, nem produtos à venda ainda.

American Riviera Orchad é o novo negócio da duquesa de Sussex

No novo negócio de Meghan Markle, a variedade será a premissa do dia a dia. A esposa do príncipe Harry pretende vender fragrâncias, sabonetes, óleos corporais, produtos para cabelo e até para animais de estimação. Produtos destinados à higiene dos animais de estimação ou até mesmo comida, conforme informado pelo The Sun. A abertura da nova loja online coincide com um dos piores momentos da família real britânica.

Meghan Markle e príncipe Harry O casal não está vivendo seu melhor momento, por isso tem tomado algumas decisões (WPA Pool / Chris Jackson /Getty Images)

Além disso, a marca coincidirá com o lançamento do programa de culinária de Meghan Markle para a Netflix. "A marca pretende coincidir com o lançamento de um novo programa de culinária para a Netflix, onde Meghan irá elaborar e vender produtos como geleias. E em algum momento haverá um livro e um blog", afirmaram da referida mídia.