“Meu marido estava atrasando minha vida”: as razões de Shakira para lançar um novo disco depois de 7 anos

O novo álbum de Shakira, ‘Las mujeres ya no lloran’, está em todo o mundo, pois tiveram que passar sete anos para que a colombiana lançasse um novo disco. No programa americano The Tonight Show, a artista foi sincera ao dizer que se sente livre novamente para compor e criar novas músicas porque já não tem um marido que a “arrastava”.

Dentro do álbum estão músicas como ‘Te felicito’, ‘TQG’ ou a ‘BZRP Music Sessions 53′ juntamente com outras inéditas como ‘Tiempo sin verte’, ‘Nassau’ ou ‘Puntería’, que se tornou o primeiro single desta nova fase.

Numa conversa com Jimmy Fallon, a colombiana explicou que o seu novo álbum tem um valor de fortaleza das mulheres, como o seu poder de decisão: "As mulheres já choraram por muito tempo, agora é a vez dos homens", acrescentou.

"Éramos sempre mandadas a chorar pelo simples fato de ser mulheres e nos diziam que tínhamos que nos reprimir na frente de nossos filhos e do resto da sociedade. Mas ninguém deve dizer como devemos agir. As mulheres decidem quando chorar, como chorar e até quando. Ninguém deve nos dizer como enfrentar as dificuldades que a vida nos apresenta", acrescentou.

Naquele momento, Fallon lembrou a ela que haviam se passado sete anos desde o último álbum lançado, então perguntou sobre o que havia acontecido nesse tempo e por que ela decidiu fazer isso agora. “Você passou sete anos sem lançar um álbum, o que te levou a pensar que era o momento certo para fazer agora?”

“Não tive tempo por causa do meu marido, mas agora já não o tenho. Meu marido estava atrasando minha vida. Agora estou livre e posso trabalhar de verdade”, disse Shakira.

A cantora afirmou que Gerard Piqué a impediu de avançar com seus projetos e que só agora ela conseguiu retomar sua carreira musical. “Este álbum é uma catarse para mim”, enfatizou.