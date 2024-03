Leidy fora do BBB 24! Web manda um ‘vai tarde’ após o resultado oficial

O público decidiu que o melhor seria ter Leidy Elin fora do BBB 24. Depois de muita confusão e atritos com Davi, a sister foi a 14ª eliminada do reality show da Globo, saindo com 88,33% da média dos votos e gerando muitas reações nas redes sociais.

Depois do anúncio de Tadeu ao vivo, na Globo, o assunto dominou a web e muitos fãs do programa comentaram que demorou muito para Leidy deixar o BBB: “Vai tarde”, escreveram diversos internautas nos perfis oficiais do reality.

Um outro lembrou dos barracos criados por Leidy Elin na temporada do Big Brother Brasil e disse “tchau, Rochelle da Shopee”, lembrando da personagem do seriado americano Todo Mundo Odeia o Cris, exibido por anos na Record.

Leidy Elin será lembrada pelos barracos feitos no BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

Outro comentário sobre a eliminação de Leidy do BBB 24 que chamou a atenção envolve a modelo Yasmin Brunet, que também está fora do reality da Globo: “Amanhã tem churrasco na laje da Yasmim e a Leidy vai. Só vai faltar a Giovanna”, disse a pessoa, querendo que a atual líder também vá para o paredão.

Falando em líder do BBB 24, a segunda vez de Giovanna no comando do Big Brother Brasil foi aplaudida por vários fãs do programa, mas por um motivo curioso: “Excelentes lideranças da Giovanna. Ela eliminou duas amigas plantas regadas pelos Gnomos”, destacou um fã.

Leidy Elin expulsa do BBB 24? Após explodir com Davi, web fica revoltada (Reprodução/Globoplay)

Por fim, há quem prefira ressaltar que a briga entre Davi e Bin no Sincerão atrapalhou a votação para eliminar Leidy Elin do BBB 24: “O barraco de ontem [segunda-feira] ofuscou o paredão da Leyde. Antes disso, ela não sairia nunca com menos de 95%”, escreveu a pessoa, lembrando das últimas pesquisas sobre o resultado do paredão.

Vale destacar que Leidy esteve na berlinda ao lado de Davi, MC Bin Laden e Matteus e, até a tarde de segunda-feira (25), a sister estava com uma alta rejeição do público, mas o barraco entre Davi e MC Bin Laden tumultuou um pouco, deixando o baiano em segundo na preferência de eliminação.