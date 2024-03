Kate Middleton: médico fala sobre o tipo de câncer com o qual a princesa estaria lutando

Kate Middleton reuniu coragem e gravou um vídeo no último 22 de março revelando que, aos seus 42 anos, foi diagnosticada com câncer, o que a manteve afastada de seus compromissos como membro real. A notícia causou grande consternação em todo o mundo após várias teorias sobre sua ausência terem se espalhado.

A futura rainha da Inglaterra limitou-se a divulgar sua situação, no entanto, não forneceu detalhes sobre que tipo de câncer ela tem e em que estágio se encontra, deixando assim várias perguntas em aberto para seus seguidores.

Agora um médico assumiu a responsabilidade de fornecer detalhes do que a princesa de Gales poderia estar passando, de acordo com os detalhes anteriores, como a cirurgia abdominal à qual ela foi submetida em meados de janeiro.

Recomendados

Isto foi o que um médico disse sobre o câncer que Kate Middleton tem

No meio das suposições que surgiram sobre Kate Middleton, alguns especialistas deram seus pontos de vista e, depois que um especialista questionou o diagnóstico devido à falta de confiança de que os profissionais não soubessem da existência do câncer antes da cirurgia, agora um novo médico comentou a respeito.

Trata-se do Dr. George Crawford, cirurgião especializado em procedimentos bariátricos, de cólon e minimamente invasivos, que falou com a mídia TMZ e revelou detalhes sobre a doença da monarca de acordo com sua experiência como médico.

Para o Dr. Crawford, com base na idade de Kate e outros fatores, ele estima que a princesa pode estar lidando com um câncer relacionado ao ovário ou ao útero. Da mesma forma, ele deixou claro que sua posição é baseada apenas em uma suposição e não em um diagnóstico confirmado, já que a coroa britânica mantém em segredo os detalhes da doença.

"Tipicamente pela idade e por ser mulher, a primeira coisa que pensei foi em câncer de ovário... o próximo provavelmente poderia ser câncer de útero", afirmou.

Para o médico, é muito provável que durante o procedimento cirúrgico algo preocupante tenha sido descoberto, levando os especialistas a realizar uma biópsia imediatamente. Ele acrescentou que essas descobertas repentinas não são incomuns e podem mudar significativamente o curso do tratamento.

Sobre o início do tratamento preventivo de Middleton, enfatizou que é o momento adequado devido ao tempo de recuperação envolvido na cirurgia abdominal e à intensidade do tratamento de quimioterapia.