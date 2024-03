Jojo Todynho posa com look monocromático e fãs comentam processo de emagrecimento

Jojo Todynho faz sucesso com look monocromático. (Reprodução / Instagram)

A cantora Jojo Todynho segue compartilhando sua rotina de treinos e trabalho com os seguidores por meio de seu perfil no Instagram. Na noite da última terça-feira, dia 26 de março, ela publicou uma foto sorridente exibindo a nova silhueta com um macacão em tom terracota.

Na publicação, Jojo posa para a foto usando o modelo de tecido canelado, acompanhado por um cachecol bege com estampa xadrez delicada, que combina com a bolsa transversal. Para fechar o look, ela escolheu uma sandália de salto preto.

Além da imagem, a cantora também publicou uma reflexão na legenda do post: “Entre passos certos e incertos, cheguei no melhor lugar onde poderia estar: o hoje!”.

Veja a publicação feita por Jojo:

Os seguidores comentaram a nova silhueta de Jojo

Após a publicação de Jojo, milhares de seguidores não perderam tempo e reagiram a postagem comentando sobre a aparência da cantora e sua escolha de look. Em meio aos comentários, muitos elogiaram a escolha da cor da peça.

“Amo essa cor! Quero um macacão desses. O brabo é ficar gata assim”, comentou uma seguidora. “Tá muito elegante! ‘To’ amando essa nova Jojo”, elogiou outra.

Uma terceira ressaltou a escolha do look: “Estou amando seus looks Jojo! Muito elegante e de bom gosto”.

Em agosto de 2023, Jojo Todynho passou por uma cirurgia bariátrica e desde então vem compartilhando o processo de emagrecimento com seus seguidores. Recentemente, ela revelou ter emagrecido mais de 40kg após o procedimento e reforçou seu comprometimento com a rotina de treinos e com a alimentação saudável após a cirurgia.

Focada, ela também aproveita o espaço de suas redes sociais para reforçar os novos hábitos e incentivar os seguidores, sempre garantindo uma mensagem de incentivo para não perder os dias de treino.