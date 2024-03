Faz 9 anos desde a saída de Zayn Malik do One Direction

Foi em 25 de março de 2015 quando o cantor e compositor Zayn Malik deixou o grupo One Direction e com isso, apenas ficaram quatro membros no total (Harry, Louis, Liam e Niall) que após a saída de Zayn, lançaram seu quinto e último álbum de estúdio em novembro do mesmo ano intitulado ‘Made in the A.M.’.

“Depois de cinco anos incríveis, Zayn Malik decidiu deixar o One Direction. Niall, Harry, Liam e Louis continuarão como um quarteto e estão ansiosos pelos próximos concertos de sua turnê mundial e pela gravação de seu quinto álbum, que será lançado no final deste ano. Estamos muito tristes em ver Zayn partir, mas respeitamos totalmente sua decisão e enviamos todo o nosso carinho para o seu futuro. Os últimos cinco anos foram mais do que incríveis, passamos por muitas coisas juntos, então sempre seremos amigos. Agora continuaremos os quatro. Estamos ansiosos para gravar o novo álbum e ver todos os fãs na próxima etapa da turnê mundial”, compartilharam as redes sociais do One Direction.

Zayn Malik sale de One Direction. / Foto: Facebook

9 anos desde a saída

E como todos os 25 de março, milhões de directioners, como são conhecidos os fãs do One Direction, lembram o dia em que Zayn Malik saiu da banda, é por isso que neste 2024, se completam 9 anos desde esse triste momento para o fandom.

Zayn Malik Getty Images

A verdadeira razão de sua saída

Por outro lado, em 2023, Zayn Malik apareceu no podcast Call Her Daddy, apresentado por Alex Cooper, onde revelou a verdadeira razão de sua saída do One Direction: "Sabia que algo estava acontecendo, então me adiantei. Eu estava tipo, 'Vou sair daqui, acho que está feito', sou um cara passivo, mas quando se trata da minha música e do meu negócio, levo a sério e sou competitivo, então queria ser o primeiro a sair e fazer o meu. Essa foi a razão. Obviamente, também havia problemas subjacentes em nossas amizades. Para ser completamente honesto, estávamos cansados um do outro", disse o cantor e compositor.