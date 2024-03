‘Fase evangélica, lembra?’ Igreja Universal cobra na Justiça Andressa Urach por honorários advocatícios, revela colunista

A ex-miss Bumbum e musa do pornô Andressa Urach continua movimentando as redes sociais, desta mais não pelo seu desempenho sexual, mas por pendências jurídicas fruto de um processo movido, e perdido, pela modelo contra a Igreja Universal, segundo revela a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

A cobrança vem da ‘fase evangélica’ de Andressa, quando ela deixou a Igreja Universal do Reino de Deus e a processou por, segundo ela, ter sido convencida a doar R$ 2 milhões para a igreja do bispo Edir Macedo. Ela pedia, em sua ação, um valor mensal de 15% do faturamento da Igreja a título de indenização.

Ela perdeu a ação e foi condenada a pagar 12% dos honorários advocatícios do processo, que foram estimados em R$ 21.667,18, e a advogada da Universal entrou com “ação de cumprimento de sentença” para que a ex-miss Bumbum pague a conta.

A ex-modelo deve ser intimada nos próximos dias e terá cerca de duas semanas para efetuar o pagamento em juízo, caso contrário pode ter problemas sérios com a Justiça.

Entretanto, o pagamento dessa conta não deve ser um grande problema para a musa do OnlyFans, que tem faturado alto com seus vídeos na plataforma de streaming de conteúdo adulto. Ela mesma divulgou no ano passado que em apenas 40 dias havia faturado mais de R$ 1 milhão e recentemente disse até que daria um tempo com os vídeos porque já havia ganho o suficiente para não se preocupar mais com dinheiro.

MÉNAGE

A influencer trans e caminhoneira Marcela Porto, de 50 anos, revelou que recebeu um convite para participar de um ménage com a modelo gaúcha e seu namorado, o ator pornô Lucas Matheus.

A influencer disse que recusou a proposta e que Andressa Urach “é pura baixaria” e não participaria disso. “Uma pessoa que faz conteúdo com filho filmando é o fim”, disse.