Fã invade o jogo de Portugal para beijar Cristiano Ronaldo

Na terça-feira, 26 de março, as seleções do mundo se reuniram para disputar alguns jogos amistosos antes do início das competições internacionais e um jogo que chamou a atenção dos fãs foi o da seleção portuguesa, onde Cristiano Ronaldo voltou a jogar. Foi o que um dos espectadores demonstrou, ao decidir burlar os filtros de segurança e invadir o campo para conhecer o camisa 7 português.

A Seleção da Eslovênia testemunhou o momento em que o jogo foi interrompido pelo incidente mencionado anteriormente. O fã entrou e imediatamente colocou seu celular no modo selfie, ao qual Ronaldo posou sem problemas; no entanto, depois de imortalizar o momento, o indivíduo não hesitou em surpreender a todos dando um beijo no jogador na bochecha esquerda.

O agressor simplesmente ficou congelado enquanto os oficiais entravam para deter o intruso e retirá-lo do campo. Desconhece-se se as autoridades obrigaram o torcedor a cumprir alguma sanção, mas espera-se que o homem que interrompeu o jogo tenha pago uma multa para ser libertado.

Em relação ao resultado do jogo, os eslovenos encerraram sua participação nesta data FIFA com uma vitória convincente por 2-0 sobre Portugal, que teve Cristiano Ronaldo em campo durante os 90 minutos. Durante o jogo, ocorreram algumas jogadas que geraram polêmica, com duas situações na área que poderiam ter sido marcadas como pênaltis, mas não resultaram em nada.