‘Euphoria’ foi cancelada? Tudo o que sabemos sobre a terceira temporada da série da HBO

Más notícias para os fãs de ‘Euphoria’. No meio de uma onda de rumores de cancelamento, a HBO lançou um comunicado para acalmar as águas, mas as notícias não são totalmente boas e a espera pela terceira temporada continuará.

‘Euphoria’ chegou à tela da HBO em 2019, conquistando uma grande quantidade de seguidores e impulsionando até mesmo a carreira de jovens estrelas como Jacob Elordi, Hunter Schafer e Sydney Sweeney, solidificando também a carreira de Zendaya.

O que se sabe sobre a terceira temporada da bem-sucedida série da HBO, ‘Euphoria’?

Deadline e Variety divulgaram o comunicado oficial da HBO que indicava que a série não foi cancelada. "A HBO e Sam Levinson continuam comprometidos em fazer uma terceira temporada excepcional. Enquanto isso, permitimos que nosso elenco muito solicitado busque outras oportunidades", disse a empresa em seu pronunciamento.

A mensagem sobre as “outras oportunidades” para o elenco refere-se às agendas ocupadas da maioria de suas estrelas. Por um lado, Zendaya, a protagonista, está comprometida com a trilogia ‘Duna’ e já iniciou a turnê de imprensa de seu outro filme, ‘Rivais’. Jacob Elordi tem pelo menos 5 projetos em produção, incluindo ‘Frankenstein’ com Guillermo del Toro; e Sydney Sweeney, por sua vez, está envolvida no universo Marvel, além de estar atuando como produtora em filmes.

O Deadline adiantou que, por enquanto, "ainda não foi definida uma data de início da produção da terceira temporada de 'Euphoria'", mas espera-se que as filmagens comecem nos próximos meses de 2024.

Em novembro de 2023, durante uma conferência de imprensa da Discovery, foram apresentados alguns títulos que a HBO está preparando para 2025, incluindo ‘Euphoria 3′, juntamente com ‘The Last of Us 2′ e ‘The White Lotus 3′, que já têm o início das filmagens confirmado.