Estrela do K-Pop denuncia violência doméstica e é hospitalizada após atentar contra a própria vida

⚠⚠⚠ ATENÇÃO!! Esse texto aborda conteúdos delicados e que podem ser perturbadores para algumas pessoas. Caso você ou alguém que conheça esteja lutando contra problemas de saúde mental ou passando por uma situação de violência doméstica, busque por ajuda. ⚠⚠⚠

A ex-integrante do T-ARA, Lee Areum, foi socorrida e hospitalizada após atentar contra a própria vida. Conforme publicado pelo portal Purepeople, a cantora, de 29 anos, recentemente realizou denúncias públicas após sofrer agressões sexuais e físicas por parte de seu ex-marido, Kim Young Gul.

Conforme a publicação, a informação foi confirmada pelo site Osen, responsável por revelar que a cantora foi hospitalizada na última terça-feira, dia 26 de março.

Recomendados

Aerum utilizou suas redes sociais para denunciar as agressões do ex-marido contra ela e o filho. Recentemente ela também compartilhou uma publicação fixada na qual mostra alguns dos ferimentos causados pelas agressões sofridas. A cantora também revelou que alguém estava se passando por ela para extorquir dinheiro de outras pessoas.

Ela foi hospitalizada

As notícias sobre a hospitalização de Aerum ocorreu pouco tempo após ela desabafar em suas redes sociais. Por meio de uma publicação, a cantora revelou que já tinha tentado tirar a própria vida em outra situação e chegou a ser internada na UTI.

Por meio das publicações, ela explica que as agressões começaram no final de 2021 e foram se intensificando ao longo dos meses. Em determinado momento, ela e o ex-marido chegaram a participar de um reality show com casais que tentavam salvar seus relacionamentos, e afirma que nos meses seguintes a situação melhorou, a levando a acreditar que as agressões não fossem acontecer novamente.

No entanto, perto do nascimento do segundo filho do casal os episódios de violência voltaram a acontecer e passaram a envolver questões relacionadas com a prostituição e jogos de azar. Apesar disso, ela não registrou as agressões iniciais por ter acreditado nos pedidos de desculpa do companheiro.

“Quando ele implorou por perdão, eu fiquei mole. Fui estúpida em deixá-lo fora de perigo daquele jeito. Nem pensei em ir ao hospital e deixar registros como prova. E é exatamente por isso que não posso processá-lo por me agredir. Eu me arrependo muito. De qualquer forma, obrigado por ler minha história. E sinto muito por continuar causando preocupação aos meus amigos e fãs. Mas não aguento mais viver em desespero assim, por isso estou postando tudo. Eu prevalecerei. Vou permanecer forte para poder proteger meus filhos”, escreveu a cantora em seu desabafo.