BBB modo turbo: próximos paredões serão formados às sextas, domingos e terças; entenda

Faltando menos de 20 dias para a final do BBB 24, que está programada para acontecer no dia 16 de abril, as coisas começam a andar mais rápido no reality a partir desta sexta-feira (29).

Chamado de ‘modo turbo’, as próximas semanas irão contar com três eliminações, com paredões sendo formados às sextas, domingos e terças, já na próxima sexta-feira.

Aos domingos, um participante será eliminado e um novo Paredão formado logo após a Prova do Líder. Nas terças, o mesmo formato de domingo se repete e na quinta mais alguém deixa a casa e uma nova Prova do Líder acontece.

Recomendados

Desta forma, a última Festa do Líder acontece hoje (27) com o tema ‘Fitness Vintage’, escolhido pela Líder consecutiva Giovanna.

Reality chegou ao top 10

Com a eliminação de Leidy Elin na última terça-feira (26), o top 10 do BBB 24 foi definindo, sobrando nove ‘Pipocas’ e apenas um ‘Camarote’, sendo Alane, Beatriz, Davi, Fernanda, Giovanna, Isabelle, Lucas Henrique, Matteus, Pitel e MC Bin Laden.

Leidy Elin bate porcentagem de rejeição no reality

Leidy Elin, eliminada da última terça-feira (26) do BBB 24, protagonizou uma série de recordes no reality. Após passar 77 dias e 11 paredões sem ser votada, a sister superou dois recordes na porcentagem de rejeição do público.

Em Paredão quádruplo, disputado contra contra Davi, Matteus e MC Bin Laden, Leidy recebeu 88,33% dos votos, superando o recorde da edição 24, que pertencia a Raquele, eliminada com 87,14%.

Além disso, a trancista bateu o recorde de maior porcentagem de eliminação em Paredões quádruplos.

• 1° lugar: Leidy Elin - BBB 24 - 88,33%;

• 2° lugar: Petrix - BBB 20 - 80,27%;

• 3° lugar: Paula - BBB 23 - 72,5%;

• 4° lugar: Larissa - BBB 23 - 66,75%;

• 5° lugar: Jessilane - BBB 22 - 63,63%.