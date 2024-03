BBB 24: ‘Preciso ir pro paredão de novo’, afirma Bin ao questionar força de Davi

“Preciso ir pro paredão de novo”, afirmou MC Bin Laden ao questionar a força de Davi no BBB 24. A fala foi dita para Buda, depois da eliminação de Leidy Elin na noite desta terça-feira (26).

Segundo o último famoso dentro do BBB, é preciso enfrentar os dois favoritos da temporada para ter certeza que o resultado está correto: “Eu preciso ir pro paredão de novo, mano. Preciso enfrentar o Davi e a Bia. Só nós três, para gente entender”, disse o funkeiro.

Em seguida, Bin revela para Buda que ele precisa saber qual é a sua chance de chegar na final do Big Brother Brasil: “Eu preciso entender se eu tenho força para final, tá ligado”.

Seguindo a hipótese de Bin, Lucas Henrique aconselha que um paredão entre ele, Davi e Beatriz não é tão necessário, já que ele acabou de enfrentar o motorista de aplicativo e continua na casa.

Bin não é ‘um branquelo paulista privilegiado’, afirmam ADMs após briga no BBB 24 (Reprodução/Globo)

“E daí, você pegou o paredão com ele. Se a rixa de vocês fosse muito maior do que você tá achando, esse paredão seria sobre vocês. Se a força dele fosse tão grande, quanto a gente acha que é, de campeão, ele teria te tirado agora”, disse Buda, tentando acalmar o aliado, que reforçou “os dois são favoritos, eu quero ir…”.

Lucas insiste e diz que dentro do BBB todos possuem uma “visão limitada” sobre o que realmente acontece fora do reality show e lembrou do BBB 21, quando Juliette era a favorita pelo prêmio e eliminou seu principal aliado no jogo.

“Isso é na nossa visão limitada. Veja bem, qualquer pessoa que batesse com a Juliette no paredão saia. Ela tirou o Gil, o Gil do Vigor”, disse ele.

Continuando o raciocínio, Buda traz mais dados sobre o paredão épico do BBB 21: “O paredão foi Juliette, Gil e Camila de Luccas, teoricamente quem tinha menos torcida era a Camila, só que a Juliette era tão forte que ela tirou o Gil”.

Por fim, Buda diz que o baiano pode não ser tão forte quanto todos imaginam: “Se o Davi fosse tão forte como as pessoas dizem aqui, ele teria te tirado agora”.