BBB 24: Novo recorde! Leidy Elin bate porcentagem de rejeição no reality Imagem: Instagram (@leidyelin)

Leidy Elin, eliminada da última terça-feira (26) do BBB 24, protagonizou uma série de recordes no reality. Após passar 77 dias e 11 paredões sem ser votada, a sister superou dois recordes na porcentagem de rejeição do público.

Em Paredão quádruplo, disputado contra contra Davi, Matteus e MC Bin Laden, Leidy recebeu 88,33% dos votos, superando o recorde da edição 24, que pertencia a Raquele, que foi eliminada com 87,14%.

Além disso, a trancista bateu o recorde em Paredões quádruplos, sendo nove até agora em todas as edições do reality. Veja o ranking:

1° lugar: Leidy Elin - BBB 24 - 88,33%;

2° lugar: Petrix - BBB 20 - 80,27%;

3° lugar: Paula - BBB 23 - 72,5%;

4° lugar: Larissa - BBB 23 - 66,75%;

5° lugar: Jessilane - BBB 22 - 63,63%.

BBB 24: Eliminada e cancelada, Leidy Elin está arrependida de brigar com Davi

Ficou nítido para Leidy Elin que Davi é um dos favoritos para ganhar o prêmio do BBB 24 e, depois da eliminação desta terça-feira (27), a carioca disse no Bate-Papo que se arrepende de ter criado problemas com o brother dentro da casa.

Ao conversar com Ed Gama e Thaís Fersoza, a ex-BBB relembrou o momento em que jogou as roupas do baiano dentro da piscina e também falou sobre os sentimentos dentro do confinamento.

“Ele não me incomodava em nada, mas eu comecei a me incomodar quando ele quis puxar os ‘puxadinhos’ [aqueles que entraram por meio de votação] para jogar com ele”, disse Leidy.

“Não foi bonito, eu não faria de novo. Em relação a discussão, eu apenas desci o nível igual ele faz. Ele não fica quieto não, ele discute com você e não fica quieto”, contou ela.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

