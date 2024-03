BBB 24: Leidy Elin é a décima quarta eliminada do reality show com 88,33% dos votos e estagna em recorde interno

Após uma longa e acalorada semana no Big Brother Brasil 24, o programa contou com a eliminação do emparedado nesta terça-feira (26), resultando na saída da sister Leidy Elin. A participante “Pipoca” deixou a casa com o total de % dos votos.

Com a diminuição de participantes no Big Brother, a disputa do prêmio milionário tem ficado cada vez mais estreita e definitiva. Desta vez, com um paredão quádruplo, os brothers tiveram a chance de lutar pela permanência dentro do BBB. Como resultado, Leidy Elin foi a décima quarta a deixar o reality show.

Vale lembrar que Leidy Elin passou 77 dias na casa sem receber um único voto, estagnando o recorde de tempo sem estar na mira de alguém para a berlinda. Até o momento, a participante também recebeu a maior porcentagem da edição de 2024.

Mas e aí, será que o resultado da eliminação te surpreendeu? Confira as porcentagem para permanência no programa:

Davi: 6,76%

Leidy Elin: 88,33%

Matteus: 1,07%

MC Bin Laden: 3,84%

Briga generalizada movimenta web e provoca reação em mães de Davi e Bin Laden

A dinâmica do Sincerão nas segundas-feiras tem sido uma caixinha de surpresa. Na última ocorrida na noite de ontem (25), as coisas ficaram tensas entre os participantes. Devido ao estresse, Davi e MC Bin Laden protagonizaram uma discussão, provocando a reação da web e de suas próprias mães nas redes sociais.

As mães dos participantes envolvidos ficaram chocadas com as atitudes dos filhos, que discutiram logo após o Sincerão. A reação das duas mães viralizaram nas redes sociais.

Mariza Ventura, mãe de MC Bin Laden, publicou stories no Instagram. Religiosa, a mulher aparece ajoelhada e diz “Não deixe que esse menino brigue. [...] Acalma eles, meu Deus”.

Elisângela Brito, mãe de Davi, ficou incomodada com a situação envolvendo seu filho e se manifestou nas redes. “Não deixe meu filho ser expulso, não por dinheiro, mas por dignidade”, diz a mulher, em meio às orações. Confira os vídeos: