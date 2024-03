BBB 24: ex-mulher de Buda já contratou advogado para fazer divórcio

O fim do casamento de Lucas Buda com a influencer Camila Moura é certo e ela inclusive já contratou uma advogada para dar início ao processo de divórcio assim que o brother deixar o programa.

“Camila já optou pelo divórcio, diante de toda a situação. Mas é uma decisão de foro íntimo. Eles eram casados no papel”, disse a advogada Adélia Soares.

Adélia também adiantou que a família de Buda está processando Camila, que ainda é a procuradora legal do brother enquanto ele estiver preso na casa do reality, porém deixou de gerenciar as redes do rapaz desde que resolveu separar-se. “As redes do Lucas já estão em poder da família, que contratou até uma empresa, a agência Mynd, para cuidar do perfil dele”, disse a advogada.

Todo esse imbróglio começou depois de Lucas flertar com Pitel durante uma festa. Na ocasião, ele disse que ela mexia com ele, “Tô bagunçado por sua causa”, disse na ocasião. No mesmo dia, Camila fez um post excluindo as foto do casal e anunciado que iria se separar do cônjuge, compartilhando uma hashtag que não deixa muita margem para discussão: " #paunoc*dobuda”.

O anúncio gerou uma avalanche de críticas contra o brother e a família mete o linchamento virtual do participante. “A Camila, enquanto procuradora dele fora da casa, tem a obrigação de defender os interesses do Lucas. Estamos tomando medidas extrajudiciais para conter esse linchamento virtual e estamos dispostos a ir ao judiciário, se preciso”, disse o amigo e padrinho de casamento do casal, Pedro Antonio Vieira.

Como fica o $$$?

Dona de uma conta no Instagram com mais de 3 milhões de seguidores, desde que anunciou a separação internautas especulam se ela teria obrigação de dividir os cachês em publicidade que ganhar com Buda durante todo o período antes do divórcio. “Difícil falar em lucro e muito menos dividir um lucro que efetivamente nem existe. Ela precisou do auxílio dos amigos do casal para poder fazer o pagamento da parcela do financiamento do imóvel dos dois. Tudo além disso é especulação de internet”, disse a advogada.