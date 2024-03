BBB 24: Eliminada e cancelada, Leidy Elin está arrependida de brigar com Davi

Eliminada e cancelada, Leidy Elin está arrependida de brigar com Davi no BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

Ficou nítido para Leidy Elin que Davi é um dos favoritos para ganhar o prêmio do BBB 24 e, depois da eliminação desta terça-feira (27), a carioca disse no Bate-Papo que se arrepende de ter criado problemas com o brother dentro da casa.

Ao conversar com Ed Gama e Thaís Fersoza, a ex-BBB relembrou o momento em que jogou as roupas do baiano dentro da piscina e também falou sobre os sentimentos dentro do confinamento.

“Ele não me incomodava em nada, mas eu comecei a me incomodar quando ele quis puxar os ‘puxadinhos’ [aqueles que entraram por meio de votação] para jogar com ele”, disse Leidy.

Ela ainda contou sobre uma conversa envolvendo o início do ranço dela com o baiano: “Ele falou: ‘Se eu acho meu grupo fraco, eu vou para o forte’. Depois a Cunhã estava no alvo, mas ele disse que iria imunizar a Alane se pegasse o anjo”, explicou Leidy.

Leidy fora do BBB 24! Web manda um ‘vai tarde’ após o resultado oficial (Reprodução/Globo)

O momento em que Leidy Elin jogou as roupas de Davi na piscina do BBB não foram deixadas de lado. Ao vivo, no Bate-Papo, a sister acompanhou tudo que foi mostrado ao público e ficou chocada com a situação.

“Não foi bonito, eu não faria de novo. Em relação a discussão, eu apenas desci o nível igual ele faz. Ele não fica quieto não, ele discute com você e não fica quieto”, contou ela.

A eliminada da semana no Big Brother Brasil também disse que Davi queria ir com ela para o paredão e jogava muito dentro da casa: “”Ele está jogando, ele queria ir para o paredão comigo. Eu peguei uma conversa dele. Ele fez essa movimentação para ir ao paredão comigo”, comentou ela durante a atração.

Leidy Elin expulsa do BBB 24? Após explodir com Davi, web fica revoltada (Reprodução/Globoplay)

Cancelada pela web

Ao sair do BBB 24, Leidy Elin descobriu que colheu o cancelamento virtual. No Bate-papo, a sister descobriu que Davi foi o participante que mais cresceu no Instagram e que é o favorito para a grande final.

Ed Gama revelou para Elin que Davi está com 8 milhões de seguidores na rede social, seguido de Beatriz com 4.4 milhões, Isabelle, com 3.2, Alane 2.9 e Matteus com 2.3 milhões. A partir disso, ela afirmou que estava “lascada” fora do BBB 24.