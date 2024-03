A influência russa nos boatos sobre a saúde de Kate Middleton

Conforme noticiado pela BBC News, um grupo de desinformação russo possivelmente intensificou rumores e teorias da conspiração sobre a saúde da Princesa de Gales, Kate Middleton, nas redes sociais.

Especialistas de segurança identificaram uma campanha coordenada que amplificava alegações falsas e conteúdos divisivos, visando criar pressão emocional sobre Kate e o Príncipe William. Isso ocorreu dias antes de Kate revelar seu diagnóstico de câncer em vídeo.

As contas suspeitas também divulgaram conteúdos contrários ao apoio da França à Ucrânia, sugerindo um contexto internacional nos rumores sobre a realeza britânica. Esta rede de influência não é nova e tem se focado em minar o apoio à Ucrânia, seguindo padrões de desinformação russa.

Os pesquisadores encontraram evidências de tentativas sistemáticas de aumentar os rumores sobre a princesa, com hashtags relacionadas sendo compartilhadas bilhões de vezes. Martin Innes, do Instituto de Inovação em Segurança, Crime e Inteligência, aponta para a participação de um grupo russo conhecido por espalhar desinformação.

Uma campanha coordenada de desinformação

A abordagem do grupo incluiu a amplificação de histórias existentes, injetando dúvidas e confusão, dificultando a distinção entre desinformação coordenada e teorias da conspiração individuais.

Contas recém-criadas no TikTok e outras plataformas divulgaram rumores sem base, enquanto pesquisadores observaram uma operação consistente com a de redes de contas falsas. A situação exemplifica o desafio crescente de combater a desinformação online, com plataformas como o TikTok removendo milhões de contas falsas.

Além disso, existe uma sobreposição com sites de notícias falsas vinculados à Rússia, complicando a identificação dos responsáveis por essas campanhas de desinformação.