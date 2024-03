Zac Efron voltará a estrelar a popular série dos anos 80 “Knight Rider”?

O rumor sobre o retorno de “Knight Rider” com Zac Efron tem animado os fãs da série dos anos 80. A especulação gira em torno de um possível reinício da aclamada franquia, que capturou a atenção de audiências em todo o mundo.

No entanto, tudo isso começou com um pôster falso que circulou nas redes sociais e mostrava Efron como o novo Michael Knight em uma suposta série que seria transmitida através do Prime Video.

No entanto, é importante ter em mente que este pôster foi criado por uma página do Facebook YODA BBY ABY conhecida por compartilhar conteúdo enganoso no passado.

Portanto, devido à pouca confiabilidade desta fonte de informação, é muito provável que seja apenas uma nova tentativa da página de enganar os usuários.

Série original e reboot

A série original "Knight Rider" foi ao ar nos anos 80 e contou com a participação de David Hasselhoff interpretando Michael Knight. A trama seguia a história de um corajoso combatente do crime que recebeu uma segunda chance depois de levar um tiro no rosto.

Knight dirigia KITT, um emblemático Pontiac Trans-Am equipado com tecnologia avançada, utilizado para combater o crime e resolver situações perigosas. Embora a série não tenha sido amplamente aclamada pela crítica, conseguiu permanecer no ar por quatro temporadas bem-sucedidas.

"Knight Rider" tornou-se um fenômeno cultural dos anos 80 e gerou uma franquia com várias sequências e programas derivados. Além da série original, foram criadas produções como "Team Knight Rider" e um breve revival em 2008.

Em 2016, foi anunciado um projeto de reboot de “Knight Rider” produzido por Justin Lin, renomado diretor da franquia “Velozes e Furiosos”. No entanto, desde então, não houve atualizações sobre o estado desse projeto, deixando os fãs na incerteza sobre sua realização.