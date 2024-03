Veja reação das mãe de MC Bin Laden e Davi em brigas envolvendo os filhos no BBB 24: “Acalma eles, meu Deus”

Não foi só o público que ficou chocado com a briga generalizada que aconteceu na noite da última segunda-feira (25) no BBB 24 envolvendo MC Bin Laden e Davi.

As mães de ambos os participantes ficaram chocadas com as atitudes dos filhos, que discutiram logo após o Sincerão, e as reações das duas foram publicadas nas redes sociais.

Mariza Ventura, mãe de MC Bin Laden, publicou stories no Instagram. Religiosa, a mulher aparece ajoelhada e diz “Não deixe que esse menino brigue. [...] Acalma eles, meu Deus”.

Veja:

Mãe de Mc Bin Laden ora em frente a tv ao ver a discussão do filho com Davi: “Acalma eles, meu Deus. Acalma esses meninos” pic.twitter.com/GPczFnkkVf — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) March 26, 2024

Elisângela Brito, mãe de Davi, também não gostou nada de ver o filho discutindo, mais uma vez, no reality. “Não deixe meu filho ser expulso, não por dinheiro, mas por dignidade”, diz a mulher, em meio às orações.

Mãe de Davi ora ao ver briga dele com MC Bin Laden #BBB24 pic.twitter.com/EZ6QoGmKfq — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 26, 2024

Internet pede a expulsão de Davi e MC Bin Laden após briga generalizada

O clima de tensão segue entre os participantes do Big Brother Brasil 2024 segue alto após a briga generalizada que ocorreu na casa depois do Sincerão desta segunda-feira, dia 25 de março.

Após a confusão, internautas apontaram indícios de agressão entre MC Bin Laden e Davi que podem resultar na expulsão dos dois participantes do reality. Em uma briga como nunca vista antes, um dummy e até o próprio Big Boss precisaram intervir para evitar que os brothers partissem para a agressão.

No entanto, para os internautas, indícios de agressão por parte dos dois participantes ficaram claros e podem resultar na expulsão dos dois a qualquer momento.

Um dos momentos mais comentados pelos internautas são “cabeçadas” dadas por Davi durante a discussão com MC Bin Laden. Por vezes ele aproxima o rosto do brother se impondo enquanto os dois trocam agressões verbais.

Para os fãs do reality, essa atitude do participante foi tão agressiva quanto o tapa que resultou na expulsão de Wanessa Camargo. No entanto, teve quem relembrasse que o próprio Bin já deu uma “cabeçada” deste tipo em Davi, durante a discussão que acabou com a palavra “Calabreso” entre as mais comentadas da internet.

Veja as reações nas redes sociais:

Isso tudo que está acontecendo no BBB é culpa do @boninhoe que não cumpriu com as regras do programa e deixou elevar e agora ninguem respeita + o BBB,esse está sendo o pior BBB de toda história.

E Não adianta dar bronca não Boninho,já rolou agressão.



EXPULSA OS DOIS#BBB24 pic.twitter.com/80ORnp3d4j — só reality (@TeanmReality) March 26, 2024