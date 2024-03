Sharon Stone revelou que tentou fazer um filme da ‘Barbie’ e por essa razão sua proposta foi rejeitada

A atriz Sharon Stone surpreendeu ao revelar que tentou fazer um filme da ‘Barbie’, mas sua proposta foi rejeitada.

Os executivos do estúdio não compartilharam a visão de um personagem poderoso para a Barbie, o que levou à recusa do seu projeto cinematográfico.

Em uma entrevista no podcast “Fly On The Wall”, Stone compartilhou: “Fui ao estúdio para tentar fazer a Barbie nos anos 90 com um produtor, meu amigo, e tinha o então CEO da Mattel do meu lado. Fomos expulsos do estúdio”, lembra Stone. “Nos disseram: ‘Por que você pega esse ícone americano e tenta destruí-lo? O que há de errado com você? Recebi uma bronca e fui escoltada até a porta”.

E continuou: "A cena inicial era a Barbie chegando à Mattel em seu carro Barbie e o serviço secreto sai e seus pés são tão grandes quanto o carro. Eles a escoltam até a Mattel e todos se afastam porque ela é a membro mais importante da Mattel."

E concluiu: "Toda a gente importante está atrás dela e beija-lhe o traseiro porque ela é a rainha da Mattel e trata-se do poder de ser Barbie e do que Barbie poderia fazer no mundo porque ela é muito poderosa. Mas eles não acreditavam que Barbie deveria ser poderosa".

Outras tentativas

Antes da bem-sucedida tentativa de Greta Gerwig e Margot Robbie na Warner Bros., outras atrizes também tentaram fazer sua própria versão cinematográfica da Barbie.

Amy Schumer e Anne Hathaway estiveram envolvidas em projetos relacionados com a Barbie, mas também não conseguiram concretizá-los. No entanto, Hathaway comentou positivamente sobre o filme de Robbie no podcast Happy Sad Confused.

"O emocionante do que Greta, Margot e essa equipe fenomenal fizeram é que acertaram em cheio. Acertaram em cheio e fizeram com que o mundo inteiro alcançasse esse nível de êxtase."

E concluiu: "Agora imagine aquela versão... tanta energia, tanta expectativa, tanta emoção... mas não é a versão correta. Na verdade, acho que foi sorte."