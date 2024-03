Shakira revela com quem gostaria de colaborar no futuro

Shakira está promovendo seu novo álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, por isso tem dado entrevistas a diferentes meios de comunicação e em uma delas confessou com quem gostaria de colaborar no futuro.

Apesar de ter lançado novas músicas recentemente e ter colaborado com várias bandas e cantores, a cantora de Barranquilla está pensando no futuro e já tem em mente uma candidata para fazer um novo grande sucesso.

E a pessoa que você tem em mente Shakira é uma das estrelas pop mais importantes da indústria atualmente, Taylor Swift, então ela ficaria encantada em receber um convite dela.

A dupla mais esperada pelos fãs

Não seria a primeira vez que Shakira colabora com uma das artistas pop mais importantes do mundo, pois já fez duetos com Beyoncé e Rihanna e agora parece ter Taylor Swift na mira.

Foi o locutor Alejo Villalobos quem perguntou à colombiana se ela estaria disposta a trabalhar com a estrela de country-pop mais importante da indústria musical.

“Uau, imagina só! Se ela me convidar, ficarei encantada, ou então a convidamos nós. Taylor seria incrível, não é? Já colaborei com tanta gente que nunca imaginei... Estou tão grata pela vida, pela oportunidade que me deu de trabalhar”, respondeu Shakira.

E acrescentou: “Além disso, com mulheres que são símbolo de empoderamento feminino, não é? Beyoncé, Rihanna, que representam uma minoria neste país e que fizeram muito por sua comunidade, por transformar a imagem da mulher em geral”.

Além disso, Shakira revelou quais artistas mais ouvia e admirava quando era jovem: “Nos anos noventa, Sheryl Crow, Alanis Morissette, Tom Petty. Também ouvia muito Jewel e rock alternativo de Seattle. Era minha música favorita. Tenho muita lembrança de dirigir por Bogotá em um carrinho Sprint prateado”.