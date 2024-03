Ronda Rousey acusa a WWE de não dar oportunidade às mulheres do elenco

Ronda Rousey teve sua última luta na WWE contra Shayna Baszler, no PPV Sumer Slam 2023, mas após aquela noite, a lutadora rompeu todos os laços com a empresa.

Desde então, vários meios de comunicação relataram que o seu regresso parece impossível, uma vez que a relação entre ambas as partes se quebrou.

‘Não há oportunidades para as mulheres’

Por esse motivo, a lutadora de artes marciais mistas também começou a revelar alguns detalhes de sua relação com a WWE, como o fato de ter se sentido discriminada em várias ocasiões.

E é que, Rousey acredita que não houve muito planejamento com seu personagem, assim como paciência para que ela aperfeiçoasse sua técnica no ringue, assim como está acontecendo com Logan Paul, um youtuber que está se aventurando na luta livre.

"Bloodline pode planejar as coisas com um ano de antecedência e nem sequer falarão comigo até que eu chegue à arena. Na minha primeira luta, provei que se me derem tempo, recursos e preparação, posso montar uma luta incrível."

“E sinto que eles realmente estão fazendo isso com o Logan Paul e permitindo que ele ensaie e junte essas coisas e tenha todos esses recursos diferentes, e produtores para levá-lo ao seu máximo potencial. E chegou ao ponto em que as garotas não entenderiam nada disso”, comentou em entrevista com Cageside Seats.

Atacou Vince McMahon

Na mesma entrevista, Ronda falou sobre Vince McMahon e comentou que estava cansada de prestar contas a ele; além disso, detalhou que nunca saiu completamente da empresa, o que a levou a dizer adeus.

“Já não queria ser a maldita figura de ação do Vince. Me sentia como se estivesse fazendo lutas sob encomenda para um maldito doente nos bastidores. Deixo todo o poder para as garotas que continuam lutando. Mas estou na metade dos meus 30 anos agora. Tenho coisas a fazer”, sentenciou.