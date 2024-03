Revelada a mensagem privada que Meghan e Harry enviaram para Kate Middleton após o anúncio de sua doença

A realeza britânica ainda não está passando pela turbulência dos recentes anúncios da princesa consorte de Gales, Kate Middleton, que informou que está lutando contra o câncer. No meio da tempestade de rumores, suposições e conspirações surge uma mensagem surpreendente dos duques de Sussex, Meghan Markle e o príncipe Harry.

Mas não estamos falando do comunicado público emitido pelas plataformas digitais de Meghan e Harry. O jornal ABC e relatórios do Page Six citam especialistas que falam de uma aproximação privada que teria sido feita através de uma conversa telefônica entre as duquesas de Sussex e de Gales, incluindo os príncipes, que estavam afastados há cerca de quatro anos.

"O príncipe Harry e Meghan Markle se aproximaram em particular a Kate Middleton no meio do diagnóstico de câncer", relatou o Page Six em uma postagem nas redes sociais.

Meghan Markle, príncipe Harry, príncipe William e Kate Middleton. Foto: Reprodução Pinterest

O Jornal ABC vai um pouco mais a fundo no encontro, e citando o editor da ‘ITV Royal’, Chris Ship, revela que os quatro falaram ao telefone ao mesmo tempo. “Harry se aproximou de seu irmão depois de saber do câncer de Kate. Harry e Meghan têm estado em contato com seu irmão, mas fizeram isso em privado”, disse o jornalista especializado em realeza, conforme mencionado pelo meio de comunicação espanhol.

Na verdade, o sentido desses relatórios aponta para uma reação muito positiva que poderia resultar em uma reconciliação entre os irmãos e as princesas.

"Sua inimizade poderia muito bem terminar imediatamente. A família é a família", informou outro especialista em assuntos de nobreza.

Kate Middleton e a polêmica sobre suas declarações

Kate Middleton confessou que foi diagnosticada com câncer após sua cirurgia, e agora está passando por quimioterapia preventiva.

Foi através de um vídeo gravado em Windsor que a futura rainha da Inglaterra confessou que a notícia foi um "grande choque" e que, junto com seu marido, "temos feito tudo o que podemos para processar e lidar com isso em particular pelo bem de nossa jovem família".

A doença foi confirmada dias depois de ser vista ao lado do príncipe William saindo de uma loja agrícola perto de sua casa em Windsor, onde parecia bastante magra.

Sentada em um banco, com uma aparência relaxada e cercada por flores de primavera, a monarca foi vista enquanto expressava como foi contar a situação para seus filhos.

“Tem nos levado tempo para explicar tudo a George, Charlotte e Louis de uma maneira apropriada para eles, e assegurar-lhes que vou ficar bem. Como tenho dito a eles; Estou bem e fico mais forte a cada dia ao me concentrar nas coisas que me ajudarão a me curar; na minha mente, corpo e espírito. Ter William ao meu lado também é uma grande fonte de conforto e tranquilidade. Assim como o amor, apoio e bondade que muitos de vocês têm mostrado. Significa muito para ambos”, disse.