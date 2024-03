Rainha Letizia: os três ex que expuseram o pior da monarca

A imagem da Rainha Letizia foi seriamente prejudicada em 2024 devido às fortes acusações feitas por seu ex-cunhado e suposto amante Jaime del Burgo, por isso muitos desejam que o Rei Felipe VI se divorcie e termine seu mandato sozinho.

O passado de Letizia Ortiz, que anteriormente trabalhava como jornalista, voltou para atormentá-la e, embora ela continue avançando com seus compromissos reais e seu casamento, ela carrega os julgamentos e acusações de seus detratores.

Ex-namorados, romances com famosos, abortos, divórcio e depressão de sua irmã são parte dos segredos que a rainha carrega e que voltaram à tona aos seus 51 anos.

Isso foi dito pelos ex-parceiros da Rainha Letizia

Embora Jaime del Burgo tenha sido o suposto ex da Rainha Letizia que mais deu o que falar, ao afirmar que teve um romance com ela antes e depois de seu casamento com o Rei, chegando a mencionar que esteve prestes a abandonar a coroa para viver sua história de amor, a verdade é que outros ex de Ortiz também não têm uma boa imagem dela e fizeram questão de deixar isso claro, embora sem causar tanto escândalo como del Burgo, por medo de represálias.

Um deles foi o jornalista David Tejera, que trabalhou com Letizia na rede CNN+ e agora está aposentado da imprensa. Assim como Jaime, ele teve a oportunidade de usar suas influências para contar sua história de amor através de um livro, mas se recusou categoricamente a fazê-lo, não sem antes lançar algumas farpas.

"Enquanto a imaginação me der para escrever ficção, prefiro esse caminho. Claro que tenho sido tentado a escrever sobre Letizia, mas por enquanto deixemos o assunto de lado. E neste país não é tão fácil publicar histórias desse tipo, embora estejamos abrindo os olhos, ainda há um círculo poderoso disposto a fechar fileiras", disse.

Tejera não parou de mostrar seu descontentamento com a realeza, mas sem contar sua verdadeira história depois de ter mantido um relacionamento amoroso.

"Tenho três possibilidades: bajulá-la mentindo; dizer a verdade e, portanto, falar mal (e parecer ressentido) ou deixar que cada um tire suas próprias conclusões. Escolho a terceira. Não a bajulei, nem a critiquei com rancor", acrescentou.

Outro dos homens que fazem parte da vida de Letizia é Alonso Guerrero, que, para complicar ainda mais, foi casado com ela e, embora raramente tenha falado sobre sua ex-esposa, o fez através do livro do primo da rainha com uma frase contundente.

“Desprezo os impulsos ambiciosos de Letizia para alcançar o sucesso jornalístico, a fama, o dinheiro e o sucesso social”, afirmou no livro ‘Adeus princesa’ na página 63.