Por um escorregão, Gisele Bündchen quase morreu durante a filmagem de um anúncio de um perfume

Gisele Bündchen, a renomada supermodelo brasileira, revelou em uma participação especial no popular programa noturno apresentado por Jimmy Fallon um episódio assustador que viveu durante as filmagens de um anúncio de fragrância há 25 anos. Durante um segmento do programa chamado ‘Confissões verdadeiras’, Bündchen compartilhou uma experiência quase fatal que teve enquanto filmava um comercial em um ambiente gelado na Islândia.

Gisele Bündchen contou como foi a experiência

A modelo relatou como durante a gravação do anúncio, que ocorreu em um iceberg falso no meio das águas árticas, ela escorregou e quase caiu na água gelada. Naquele momento, vestida com um camisola de cetim e praticamente desprotegida contra as temperaturas implacáveis, Bündchen esteve à beira de se submergir no oceano, o que poderia ter resultado em um desfecho fatal em questão de segundos.

A equipe de filmagem, de um barco próximo, testemunhou a situação. No entanto, a modelo esteve exposta ao perigo iminente, demonstrando uma coragem extraordinária em meio à adversidade. O anúncio em questão, que promovia a fragrância Oxigene, foi dirigido pelo renomado artista francês Bruno Aveillan, a pedido da casa Lanvin.

Apesar da notoriedade e do sucesso do comercial entre os amantes da moda, a revelação chocante de Bündchen expõe os riscos e desafios enfrentados pelos modelos durante a filmagem de campanhas publicitárias.

A experiência de Bündchen é um testemunho de sua coragem em situações de grande perigo, destacando a valentia que muitas vezes está por trás da aparentemente glamorosa vida de uma supermodelo. Apesar do impacto emocional que esse incidente possa ter tido nela, Bündchen continuou uma carreira bem-sucedida na indústria da moda e se tornou um ícone global.