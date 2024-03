“Parecia um pijama”, o look ‘informal’ de Shakira no programa de Jimmy Fallon que desencadeou críticas

Shakira está vivendo um dos melhores momentos de sua vida após o lançamento de seu álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, pois tem acumulado milhares de sucessos em apenas alguns dias.

A cantora alcançou um grande recorde com seu novo álbum ao se tornar o mais ouvido de 2024, com mais de 3,5 bilhões de reproduções, o que a levou a ganhar 7 vezes platina.

Os fãs estão mais do que felizes com cada uma de suas músicas como ‘Puntería’ e ‘Entre Paréntesis’, e a famosa esteve no programa do Jimmy Fallon na segunda-feira, onde teve uma performance espetacular.

A colombiana cantou sua nova música ‘Puntería’ usando um visual branco com um top cut out muito sexy, e também exibiu sua figura espetacular em um minivestido preto com pedras prateadas e botas no mesmo tom.

No entanto, um dos looks que ela usou em outro segmento gerou críticas, pois foi considerado informal e pouco elegante.

O visual de Shakira no programa de Jimmy Fallon pelo qual ela está sendo criticada

Num dos segmentos do programa ‘The Tonight Show de Jimmy Fallon’, Shakira usou um conjunto monocromático que recebeu críticas.

A cantora colombiana vestiu uma calça esportiva com uma camiseta branca sem mangas em um segmento em que mexia seus quadris para provar que “seus quadris não mentem” com Jimmy Fallon e Drew Barrymore.

Além disso, ela tirou algumas fotos com esse visual com o logo do programa ao fundo e causou indignação.

"Essa foi a roupa que ela usou naquele programa, que horror", "parecia um pijama de dormir, por favor Shaki", "tão bonitos os outros looks para falhar com esse tão feio", "amo sempre seus looks, mas este deixou muito a desejar", "embora tenha ficado espetacular com o vestido, este foi o pior look que ela poderia ter escolhido", e "sério, Shaki? Essa roupa tão informal para esse programa?", foram algumas das reações nas redes.

Apesar de ter recebido essas críticas, são milhares de fãs que elogiam a cantora e garantem que ela está em seu melhor momento após superar a traição de Piqué.