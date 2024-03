O cabelo estava sujo? Este foi o visual de Shakira que desencadeou uma onda de críticas

Na última sexta-feira, 22 de março, Shakira fez seu retorno à música com o lançamento de seu novo álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, com uma grande celebração no ‘The Guitar Hotel’ no ‘Seminole Hard Rock’, em Miami, Flórida, o estado que a acolheu após sua separação midiática com Gerard Piqué.

Passaram vários meses até que finalmente a barranquillera oficializou o lançamento de um dos discos mais pessoais de sua carreira, pois não se tratou de um retorno 'comercial' à música, mas sim de uma forma pela qual a cantora pôde desabafar seus sentimentos após viver uma dolorosa infidelidade. No entanto, ela fez seus fãs participarem e agradeceu que grande parte desse álbum é graças a eles.

No entanto, a celebração foi ofuscada por uma série de comentários dos fãs que não pararam de apontar a aparência física de Shakira, chamando-a de 'desleixada' e 'suja', gerando um grande debate nas redes sociais.

O look de Shakira no lançamento de seu álbum

O lançamento do novo álbum de Shakira foi ofuscado pelos comentários dos haters que não pararam de criticá-la, primeiro, por continuar com suas músicas dedicadas a Piqué, acusando-a de não superar seu parceiro, e segundo, pelo visual que escolheu, já que, mais uma vez, a cantora de Barranquilla foi criticada por sua aparência.

A barranquillera sempre foi apontada por seu gosto pela moda, que tem sido atualizado, transformado e renovado ao longo do tempo, e pelo qual tem sido aplaudida pelos fãs, apontando seu ex-parceiro como culpado pelos looks desastrosos da cantora.

Desta vez, Shakira optou por um conjunto de mini vestido assinado pela 'Balmain' com estrelas bordadas em prata, e seus exóticos botins pretos de plataforma e salto agulha que apenas alguém com sua habilidade poderia usar com segurança, no entanto, seu visual não convenceu completamente os fãs e recebeu uma série de críticas.

Rotulam Shakira de “suja” e “desleixada”

Com as primeiras fotos de seu novo tema ‘Puntería’ com Cardi B, houve quem não perdoasse um erro em sua manicure, depois que ela perdeu uma unha no polegar. Mas a apresentação de seu álbum também não a livrou das críticas.

Conhecida por quebrar as regras de Carolina Herrera e mostrar que uma mulher pode usar jeans, tênis, biquínis e minivestidos na idade que quiser, Shakira fez um retorno icônico à música que foi ofuscado pelos comentários dos usuários que analisaram minuciosamente a cantora.

Embora a cantora tenha voltado a usar seu clássico cabelo loiro com leves cachos, houve quem apontasse que seu cabelo parecia estar mal penteado e até sujo, enquanto outros acabaram qualificando sua maquiagem como 'desajeitada' depois que em um vídeo captado pela imprensa, foram visíveis rugas da colombiana e sombras 'mal feitas' que lhe deram um aspecto cansado, recomendando que ela troque de estilista.

No entanto, houve aqueles que defenderam a colombiana, alegando que, para a sua idade, ela ainda parece incrível e valorizaram o fato de ela se mostrar real, apesar de ter as possibilidades econômicas de fazer qualquer tipo de procedimento estético.