Netflix: a minissérie arrepiante de 8 episódios que vai te impactar desde o início

A Netflix possui um catálogo muito vasto repleto de produções de diferentes gêneros para todos os públicos. O gigante do streaming recebeu ‘Tidelands’, uma minissérie de mundo sobrenatural e fantasia com 8 episódios que retrata perfeitamente os males e a escuridão escondidos nas criaturas provenientes das profundezas do mar.

É uma minissérie que conta com uma grande premissa e uma das melhores ambientações do gênero de suspense e sobrenatural. ‘Tidelands’ é uma produção de 8 episódios que promete mergulhar o espectador em um mundo de fantasia sombria, no qual as sereias são mais do que belos seres mitológicos.

‘Tidelands’ é uma produção australiana escrita e dirigida por Stephen M. Irwin, estrelada por um incrível elenco liderado por Elsa Pataky no papel de Cal McTeer, seguida por Charlotte Best, Marco Pigossi e Dustin Clare.

Recomendados

"O retorno da ex-presidiária Cal McTeer a Orphelin revela uma longa e silenciosa história de conspiração envolvendo drogas, assassinatos e sereias", revela a sinopse oficial da Netflix.

É uma produção australiana para o gigante do streaming

‘Tidelands’ conta a história de Cal McTeer, interpretada por Charlotte Best, uma jovem que, após passar dez anos em um reformatório, retorna para sua casa em Orphelin Bay, uma pequena vila de pescadores. No entanto, Orphelin Bay está cercada por muitos mistérios.

Quando o corpo de um pescador local aparece nas costas, revela-se a relação clandestina da cidade com o contrabando de drogas. Cal precisa descobrir os perigosos segredos que a cidade guarda, à medida que um grupo de excluídos, metade humanos e metade sereias, vive espreitando em um canto escondido da baía.