Netflix: a brutal minissérie de 8 episódios que vai te impactar completamente

Netflix: a minissérie brutal de 8 episódios que vai te deixar completamente chocado 'My Name' conta a história de uma vingança cheia de suspense e muita ação (Foto: Capture YouTube)

As séries e novelas coreanas que estão no catálogo da Netflix têm cativado os assinantes porque estão cheias desses componentes que prendem, drama, ação, suspense e romantismo. Entre as opções está a minissérie ‘My Name’ que nestes dias livres da Semana Santa é a melhor opção para te prender no sofá.

‘My Name’ é uma produção coreana que conta com 8 episódios e narra a brutal história de uma vingança, com drama e ação.

De acordo com a sinopse da Netflix, o drama coreano segue uma jovem em busca de vingança pela morte de seu pai traficante de drogas nas mãos de um assaltante desconhecido e contará com a ajuda do chefe que dirigia a organização de seu pai.

Ele ensina o caminho da vingança, que envolve muitos socos. Mas também planeja inserir seu novo cargo no corpo de polícia local.

Ji-woo mantém você com a adrenalina a milhão

A história, de acordo com o portal Terra, mantém a adrenalina muito alta e começa com a vida de Ji-Woo como uma estudante do ensino médio desamparada e assediada.

Antes que passem 40 minutos do primeiro capítulo, a jovem já está se defendendo em uma feroz batalha campal em uma academia de treinamento para bandidos do submundo.

A jovem está sozinha desde que seu pai solteiro, Dong-hoon (Yoon Kyung-ho), partiu três meses antes. Rumores de seu envolvimento com uma organização criminosa chamada Dongcheon perseguem Ji-Woo e ela finalmente coloca alguns de seus capangas em seus lugares antes de sair completamente da escola.

A minissérie que estreou em 2021 tem 8 episódios que podem ser vistos em muito pouco tempo, por isso é perfeita para desfrutar nestas férias.

“Cheia de ação e instantaneamente interessante, é um thriller de vingança sólido ancorado por seu atraente protagonista”, “Com oito episódios, a história tem grandes momentos de suspense, muita ação e bastante drama. Não se desvia do seu centro e mantém a intensidade o tempo todo”, são alguns dos comentários que a minissérie recebeu.